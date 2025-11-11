G4Media.ro
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de…

ionut pucheanu primarul galatiului la congresul psd
sursa foto: Captură video

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament

Articole11 Noi

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea unui apartament:




  • ”E o secție, nu un spital. E o clădire, dar secție, nu spital”, a declarat Ionuț Pucheanu, care a fost ales la Congresul PSD din 9 noiembrie unul din prim-vicepreședinții partidului în echipa noului șef Sorin Grindeanu.

știre în curs de actualizare

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

