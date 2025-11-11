Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament
Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea unui apartament:
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- ”E o secție, nu un spital. E o clădire, dar secție, nu spital”, a declarat Ionuț Pucheanu, care a fost ales la Congresul PSD din 9 noiembrie unul din prim-vicepreședinții partidului în echipa noului șef Sorin Grindeanu.
știre în curs de actualizare
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Cum au intrat în conflict Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele de la Dăruiește Viață / Cine are dreptate?
Oana Gheorghiu: Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu / Activitatea mea din Guvern nu interferează cu asociația, orice afirmație contrară e falsă și neîntemeiată
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.