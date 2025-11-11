Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer cu renovarea unui apartament

Ionuț Pucheanu, prim-vicepreședinte PSD, a comparat, marți seară, la Antena 3, construirea spitalului pentru copiii bolnavi de cancer de către Asociația ”Dăruiește Viață” cu renovarea unui apartament:

”E o secție, nu un spital. E o clădire, dar secție, nu spital”, a declarat Ionuț Pucheanu, care a fost ales la Congresul PSD din 9 noiembrie unul din prim-vicepreședinții partidului în echipa noului șef Sorin Grindeanu.

știre în curs de actualizare