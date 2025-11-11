Kelemen Hunor, despre rotativa din 2027, când se presupune că Grindeanu ar trebui să fie numit premier: Când se apropie momentul rotativei, actualul premier nu mai are autoritatea necesară și ministerele rămân blocate

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus într-o emisiune la Cotidianul.ro că indiferent de tensiunile din coaliție, mai ales în contextul actual al alegerilor pentru Primăria Capitalei, PSD nu va ieși de la guvernare pentru că este așteptată rotativa, când se presupune că președintele ales al PSD, Sorin Grindeanu, va prelua funcția de premier, în locul liberalului Ilie Bolojan. Liderul UDMR și-a amintit că nu are o experiență prea plăcută cu „rotativele”.

„Situația e în felul următor: s-a instituit că președintele de partid preia funcția de premier. Rotativa – cu care eu personal n-am fost de acord, pentru că am o experiență tristă…nu neapărat că la vechea rocadă dintre premieri, noi UDMR am rămas pe dinafară, am fost împinși pe scări – pur si simplu pentru că, premierul, când se apropie momentul rotativei nu nu mai are autoritatea necesară și ministerele rămân blocate, asta e problema cea mai mare”, a comentat Kelemen Hunor.

El a întârit că PSD are prima șansă să preia funcția de premier din 2027, cel mai probabil prin președintele Sorin Grindeanu, care „dacă el acceptă, toată lumea va fi de acord”. ”Eu nu pot să le zic nici unora, nici altora că nu vreau să fie rotativa cu președintele de partid, dacă așa s-a hotărât”, a spus Kelemen, subliniind că strategia PSD în perioada următoare va fi să-și recâștige electoratul care a plecat spre AUR. „Dacă vor să ia electoratul înapoi înseamnă că au nevoie de o strategie pe termen lung. În 2027, dacă preiau funcția de premier, au acest interes să-și recâștige electoratul”, a comentat Kelemen.

Liderul UDMR a mai adăugat că o coaliție de guvernare se poate și fără partidul său și fără USR, dar nu se poate fără PSD și PNL, cele două mari partide. ”Sigur, s-ar mai putea și cu AUR dar cred ca toți care suntem la masa aceasta acum ne dorim ca actuala formă să meargă mai departe”, a adăugat acesta.