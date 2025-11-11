Judecătoarea Adriana Stoicescu, care apare în dosarul lui Călin Georgescu, compară Holocaustul evreilor cu scandalul din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților: ”A început cu nişte semne galbene pe haine”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Judecătoarea Adriana Stoicescu compară Holocaustul evreilor în contextul scandalului din Justiție, cauzat de reducerea pensiilor magistraților, într-o postare pe Facebook de marți: ”A început cu nişte semne galbene pe haine”, scrie magistratul.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Adriana Stoicescu este judecătoarea din dosarul lui Călin Georgescu, pe care fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale o voia ministra Justiției.

Judecătoarea a publicat o scrisoare deschisă către președintele României, Nicușor Dan, și premierul Ilie Bolojan în care le transmite acestora că îi este frică de 10 ani de oameni ori să mai meargă la nunți sau la cafenele.

Judecătoarea îi acuză de ”minciuni” și de faptul că au întreținut ”artificial conflicte”. Judecătoarea îi acuză pe premier și președinte de ”scopuri mizerabile”:

”Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteţi gata să pârjoliţi tot, să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue”.

Adriana Stoicescu ia apărarea conducerii DNA, al cărui șef este Marius Voineag, dar și Liei Savonea, șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, care controlează de facto și Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), instituție care i-a făcut plângere vicepremierului Oanei Gheorghiu după ce aceasta a vorbit despre micșorarea pensiilor magistraților:

”În ultimii ani, graţie schimbării de paradigmă în ceea ce se numeşte lupta anticorupţie, v-aţi pierdut şansele de manevră în ceea ce priveşte adversarii politici. Prin noua conducere a DNA, pe care vă doriţi cu disperare să o înlăturaţi, dosarul penal a rămas doar atât, fără a mai fi teribila armă de decimare a celor neagreaţi şi neafiliaţi. Prin noua conducere a ICCJ, căile bătătorite spre defunctul câmp tactic au dispărut. Şi de asta Savonea trebuie să dispară”.

Judecătoarea Adriana Stoicescu compară, spre finalul ”scrisorii”, Holocaustul comis de regimul nazist condus de Adol Hitler care a exterminat milioane de evrei și romi, cu scandalul din Justiție cauzat de intenția Guvernului Bolojan de a scădea pensiile magistraților, care sunt mai mari decât salariile și de câteva ori mai mari decât pensia medie în România.

În regimul nazist al lui Hitler, evreii erau ”însemnați” cu o stea galbenă pe care trebuiau să o poarte de obicei în zona pieptului. Aceeași stea era vopsită de naziști pe locuințele și magazinele deținute de evrei, iar următorul pas era vandalizarea lor.

”Tot ceea ce faceţi a mai fost făcut. A început cu nişte semne galbene pe haine, mai precis. Nu demult, la scara istoriei…. Pentru mine, nimic nou, am avut supravieţuitori în familie…. Am obosit. Şi eu şi mulţi dintre colegii mei. Ar trebui să plecăm, aşa cum ne cere vocea poporului, să vă lăsăm să faceţi ce vreţi. Să ne lăsăm omorâţi cu pietre, în numele dreptăţii cosmetizate, aşa cum vă doriţi. Adică în numele minciunii. Miza tuturor acţiunilor dvs este să transformaţi ţara asta într-o colonie care, prin statutul ei, nu are nevoie de justiţie. Am înţeles asta. Problema poporului e că, atunci când va înţelege şi el, va fi prea târziu. Semnul distinctiv îi va viza pe toţi….”, a mai scris judecătoarea Adriana Stoicescu pe Facebook.

Cine este judecătoarea Adriana Stoicescu

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timiş a fost anchetată în dosarul lui Călin Georgescu pentru favorizarea făptuitorului, dar a primit clasare, potrivit rechizitoriului consultat de de G4Media.ro.

De altfel, prezenţa unui magistrat în dosar a atras competenţa Parchetului general, iar rechizitoriul este semmnat de procurorii Marius Iacob şi Gheorghe Cornescu (procuror special pentru anchetarea magistraţilor).

Audiată la parchet, judecătoarea a declarat că fostul candidat independent la preşedinţie, Călin Georgescu, i-a propus să fie ministra Justiţiei, dar a refuzat.

“La data de 19 august 2025, a fost audiată, în calitate de martor, Stoicescu Adriana-Petronela, care a precizat că, în cursul anului 2019, a fost contactată telefonic de către Georgescu Călin care a insistat în vederea stabilirii unei întâlniri, aspect care s-a concretizat, prilej cu care acesta i-a propus să intre în politică și să ocupe funcția de ministru al Justiției, ofertă declinată de către martoră.

Discuția antereferită a mai avut loc încă o dată, în cursul anului 2019, și de această dacă martora refuzând propunerea de a intra în politică. De asemenea, Stoicescu Adriana-Petronela a mai declarat că de-a lungul timpului a primit mai multe oferte de a intra în politică.

Martora a mai susținut că nu cunoaște ce probleme judiciare are Georgescu Călin și nu i s-a solicitat de către nimeni să intervină în vreun fel în rezolvarea acestora și nu îl cunoaște pe ofițerul de poliție Ion Negoescu.

Mesaje anti-LGBT și comentarii politice nesancționate de Inspecția Judiciară

În vreme ce îi ia la ţintă pe magistraţii incomozi, Inspecţia Judiciară, condusă de judecătoarea Roxana Petcu, ignoră magistraţii care fac politică pe faţă sau care au derapaje la adresa minorităţilor sexuale.

Judecătoarea Stoicescu a avut şi nenumărate derapaje împotriva minorităţilor sexuale. În august 2021, judecătoarea Adriana Stoicescu a calificat în termeni jignitori şi discriminatorii membrii comunităţii LGBTQ. Judecătoarea era revoltată de faptul că primarul Timişoarei, Dominic Fritz, a alocat 50.000 de lei pentru un festival Pride în oraş, în schimb nu a finanţat Festivalul Inimilor.

„O mână de imberbi, cărora nu le creşte barba şi care nu se hotărăsc dacă să poarte sau nu sutien, a pus mâna pe planetă. În numele unei libertăţi prost înţelese suntem chemaţi să înţepenim în poziţie de drepţi în faţa unor specimene care, dacă trăiau în preistorie, ar fi fost micul dejun al unui animal mai pricăjit”, a scris judecătoarea pe Facebook. Vezi postarea ei în întregime aici.

În iunie 2024, după ce Dominic Fritz a câştigat primăria Timişoara, judecătoarea Stoicescu a postat un text cu referiri homofobe, intitulat pamflet. “Bună dimineața din Gayșoara! Să avem o săptămână plină de curcubeu si lupte cu “dujmani” imaginari! Cine pleacă ultimul să stingă lumina ca să salveze planeta și să dezlege bichonu’….. Desigur, acesta este un pamflet. Orice asemănare cu realitatea este întâmplătoare…”, a scris Stoicescu pe Facebook.

Recent, judecătoarea a avut din nou un comentariu similar. „Hai ca avem un serial cu sotu’ care e ea, in proces “de tranzitie” spre “el”. Nu conteaza ca are urme de ț..e, nicio urma de barba, merge ca o muiere, vorbeste la fel. A zis că e bărbatul in casa, apăi aia e. Grețos și penibil, maică. Știu, babă comunistă”, a scris judecătoarea pe Facebook.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Postarea integrală a judecătoarei Adriana Stoicescu

Scrisoare deschisă, în loc de prânz

Domnule Preşedinte,

Domnule Prim Ministru,

Din poziţia mea de umil slujbaş al Statului Român, vă adresez, în disperare de cauză, un mesaj public.

Şi vă spun că îmi este frică.

O frică bolnăvicioasă, care mă paralizează şi mă lasă fără aer.

E momentul să vă rog să vă opriţi!

Am încercat prin toate mijloacele legale, pe toate căile, atât de limitate, să vorbesc şi să atrag atenţia.

Şi eu şi, iată, tot mai mulţi colegi, hăituiţi şi ameninţaţi.

Să spun adevărul, cu orice risc.

Să arăt cu degetul, în primul rând spre noi.

Astăzi aflu că, în următoarele zile, ar trebui să îmi fie frică să ies pe stradă.

De vreo 10 ani îmi e, oarecum, teamă de oameni.

Mă gândesc de 10 ori înainte de a ieşi la o cafenea pentru că nu ştiu dacă nu voi fi înregistrată când mă plâng de volumul de muncă.

Şi tot „am muşcat-o”….

Am renunţat să merg la petreceri sau la nunţi.

Ştiu, îmi rămân înmormântările…. Vârsta, de…

Dar să îmi fie frică să ies pe stradă, pentru că aşa îmi doreşte un politician, ei bine, la asta chiar nu m-am gândit.

Iar vinovaţii pentru situaţia asta sunteţi dvs, stimaţi domni.

Dvs şi colegii dvs.

Prin absolut toate declaraţiile publice din ultima vreme nu aţi făcut altceva decât să aruncaţi minciuni, să întreţineţi artificial conflicte de dvs provocate, să asmuţiţi pur şi simplu oamenii împotriva noastră.

Avem probleme în justiţie, ştiu. Aşa este.

Multă mizerie, ascunsă, sub preş, de ani mulţi. Aşa este.

Tăcere prea multă, uneori complicitate morală, vezi “partenerul de nădejde al DNA”, printre altele. Aşa este.

Delăsare în a ne face curăţenie în propria ogradă ? Poate.

Dar, de aici până la a ne transforma în ” cancerul ţării”, „ciuma societăţii” e o cale lungă, nu credeţi?

În fapt, tot ceea ce vă doriţi dvs şi colegii politicieni este să distrugeţi complet justiţia independentă.

Atât.

În ultimii ani, graţie schimbării de paradigmă în ceea ce se numeşte lupta anticorupţie, v-aţi pierdut şansele de manevră în ceea ce priveşte adversarii politici.

Prin noua conducere a DNA, pe care vă doriţi cu disperare să o înlăturaţi, dosarul penal a rămas doar atât, fără a mai fi teribila armă de decimare a celor neagreaţi şi neafiliaţi.

Prin noua conducere a ICCJ, căile bătătorite spre defunctul câmp tactic au dispărut.

Şi de asta Savonea trebuie să dispară.

Pentru a vă atinge scopurile absolut mizerabile sunteţi gata să pârjoliţi tot, să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue.

Tot ceea ce faceţi a mai fost făcut.

A început cu nişte semne galbene pe haine, mai precis. Nu demult, la scara istoriei….

Pentru mine, nimic nou, am avut supravieţuitori în familie….

Am obosit. Şi eu şi mulţi dintre colegii mei.

Ar trebui să plecăm, aşa cum ne cere vocea poporului, să vă lăsăm să faceţi ce vreţi.

Să ne lăsăm omorâţi cu pietre, în numele dreptăţii cosmetizate, aşa cum vă doriţi.

Adică în numele minciunii.

Miza tuturor acţiunilor dvs este să transformaţi ţara asta într-o colonie care, prin statutul ei, nu are nevoie de justiţie.

Am înţeles asta.

Problema poporului e că, atunci când va înţelege şi el, va fi prea târziu.

Semnul distinctiv îi va viza pe toţi….

Numai bine vă doresc, din îndepărtatul şi tot mai tristul Banat.

Timişoara a murit de mult timp.