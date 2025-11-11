Italia se pregăteşte pentru două greve naţionale rivale, pe fondul tensiunilor dintre sindicate

Italia se confruntă cu două greve naţionale separate în următoarele săptămâni, în contextul reluării rivalităţilor sindicale care au pus capăt unei scurte perioade de unitate manifestată luna trecută, când ţara a fost scena uneia dintre cele mai ample mişcări de protest ale lucrătorilor din ultimii ani, relatează Reuters, transmite News.ro.

Sindicatul radical Unione Sindacale di Base (USB) a convocat o grevă generală pentru 28 noiembrie, urmată de o demonstraţie naţională la Roma în ziua următoare, în semn de protest faţă de bugetul pentru 2026 al premierului Giorgia Meloni şi de sprijinul guvernului italian pentru Israel.

La rândul său, confederaţia sindicală CGIL, cel mai mare sindicat al Italiei, cu aproximativ 5 milioane de membri (jumătate fiind pensionari), a anunţat o grevă naţională pe 12 decembrie, tot împotriva proiectului de buget.

Ambele organizaţii critică creşterea planificată a cheltuielilor pentru apărare şi lipsa investiţiilor în serviciile publice, dar nu împărtăşesc o strategie comună.

Premierul Giorgia Meloni a descris bugetul drept ”serios, echilibrat şi responsabil”, subliniind reducerile de impozite pentru clasa de mijloc. Ea a acuzat sindicatele că ”programează grevă după grevă vinerea, doar pentru a-şi prelungi weekendul”.

După ani de dominanţă a confederaţiilor tradiţionale CGIL, CISL şi UIL, sindicatul USB s-a afirmat recent ca o forţă contestatară şi radicală, cu acţiuni directe care au atras atenţia publică.

În timp ce CISL şi UIL pregătesc propriile proteste împotriva bugetului (pe 29 noiembrie şi 13 decembrie), acestea nu implică opriri ale activităţii.

Luna trecută, pe 3 octombrie, USB şi CGIL au colaborat pentru o grevă generală pro-Gaza, care a scos sute de mii de oameni în stradă, a blocat autostrăzi şi trenuri şi a perturbat pentru câteva zile transporturile maritime către Israel. Totuşi, alianţa s-a destrămat rapid, iar USB acuză acum CGIL că „a sabotat” alte acţiuni sindicale.

Într-un comunicat emis marţi, USB a cerut salarii minime de 2.000 de euro lunar, pensionare la 62 de ani (faţă de actualul prag de 67) şi garanţii guvernamentale pentru locuinţe şi servicii publice.

La protestele USB din noiembrie sunt aşteptate participări simbolice, printre care activista Greta Thunberg, raportoarea ONU pentru drepturile palestinienilor Francesca Albanese şi Roger Waters, fostul lider Pink Floyd şi critic vocal al politicilor Israelului.

Guido Lutrario, membru al conducerii naţionale USB, a declarat pentru Reuters că nu au existat contacte oficiale între cele două sindicate pentru coordonarea acţiunilor, acuzând CGIL că ”s-a alăturat grevei din octombrie doar pentru a nu rata un succes sigur al USB”.

Reprezentanţii CGIL nu au comentat până în prezent aceste acuzaţii.