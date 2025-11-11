G4Media.ro
Oana Gheorghiu: Nu primesc niciun ban pentru calitatea de membru fondator al…

oana gheorghiu vicepremier
Sursa Foto: Facebook/ Oana Gheorghiu

Oana Gheorghiu: Nu primesc niciun ban pentru calitatea de membru fondator al Dăruiește Viață, care are dreptul să participe la Adunarea Generală

11 Noi

Oana Gheorghiu, fondatoarea Asociației ”Dăruiește Viață”, alături de Carmen Uscatu, a declarat pentru G4Media că nu primește niciun ban pentru calitatea de membru fondator al asociației.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media



Actual vicepremier, Oana Gheorghiu a explicat faptul că în calitate de membru fondator este și membru al Adunării Generale a asociației și că are dreptul să participe la AGA, dar acest lucru nu presupune nicio atribuție executivă sau de reprezentare, explică co-fondatoarea asociaiei.

  • ”Adunarea Generală se întrunește de regulă o dată pe an, pentru aprobarea situațiilor financiare, nu pentru a se implica direct în desfășurarea activităților. Un membru fondator nu decide punctual cum se cheltuie banii, ci acționând în cadrul organului colectiv Adunarea Generală, poate verifica, la final, dacă au fost cheltuiți corect, în linie cu scopul, obiectivele, angajamentele asumate de asociație”, a mai declarat Oana Gheorghiu pentru G4Media.

Carmen Uscatu a acuzat-o, marți, pe Oana Gheorghiu de incompatibilitate între funcția de membru în ONG-ul și funcția de vicepremier, într-un interviu publicat de HotNew.ro.

G4Media.ro a discutat pe larg cu cele două fondatoare de la Dăruiește Viață, ONG care s-a remarcat prin mai multe proiecte caritabile în spitalele din România, cel mai cunoscut fiind construcția unui spital pentru copiii bolnavi de cancer în București exclusiv din donații.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat pentru G4Media.ro că respectă în totalitate legea privind incompatibilitățile și conflictul de interese și că nu există nici o interdicție legală pentru a activa în continuare în Adunarea Generală a organizației, după ce s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director.

Pe de altă parte, Carmen Uscatu a explicat pentru G4Media.ro că nu se referă la o incompatibilitate de ordin legal, ci la faptul că prin prezența sa în Adunarea Generală a organizației pune în pericol proiecte de finanțare, deoarece unii finanțatori au reguli care le interzic sponsorizarea unor ONG-uri care au membri în Guvern. Citește toate detaliile aici. 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

