Cum au intrat în conflict Carmen Uscatu și Oana Gheorghiu, fondatoarele de la Dăruiește Viață / Cine are dreptate?

Una dintre co-fondatoarele de la Dăruiește Viață, Carmen Uscatu, a acuzat-o, marți, pe Oana Gheorghiu de incompatibilitate între funcția de membru în ONG-ul și funcția de vicepremier, într-un interviu publicat de HotNew.ro. G4Media.ro a discutat pe larg cu cele două fondatoare de la Dăruiește Viață, ONG care s-a remarcat prin mai multe proiecte caritabile în spitalele din România, cel mai cunoscut fiind construcția unui spital pentru copiii bolnavi de cancer în București exclusiv din donații.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a explicat pentru G4Media.ro că respectă în totalitate legea privind incompatibilitățile și conflictul de interese și că nu există nici o interdicție legală pentru a activa în continuare în Adunarea Generală a organizației, după ce s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director.

Pe de altă parte, Carmen Uscatu a explicat pentru G4Media.ro că nu se referă la o incompatibilitate de ordin legal, ci la faptul că prin prezența sa în Adunarea Generală a organizației pune în pericol proiecte de finanțare, deoarece unii finanțatori au reguli care le interzic sponsorizarea unor ONG-uri care au membri în Guvern.

Ce spune vicepremierul Oana Gheorghiu

”Respect întru totul legislația privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului. M-am autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației Dăruiește Viață înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru, în deplină conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003. Am comunicat acest lucru în interiorul Asociației, înainte ca informația privind numirea mea să devină publică, și am transmis toate documentele necesare pentru formalizarea deciziei și pentru asigurarea continuității proiectelor pe care le-am coordonat”.

”Fiecare pas a fost făcut în consultare cu avocații, tocmai pentru a mă asigura că respect legea și principiile de integritate publică. În prezent, am rămas doar membru fondator al Asociației Dăruiește Viață, ceea ce, potrivit statutului organizației, presupune apartenența la Adunarea Generală, nu la structura executivă de conducere. Atribuțiile privind gestionarea activității curente revin Consiliului Director, din care nu mai fac parte”.

”Prin urmare, nu există nicio incompatibilitate legală, iar statutul meu este 100% conform legii. Legislația românească nu impune membrilor Guvernului obligația de a renunța la calitatea de membri fondatori ai unei organizații neguvernamentale, existând și alte persoane in Guvernul României care sunt membrii în organizații neguvernamentale. Am fondat această asociație acum 13 ani și rămân mândră de tot ce am construit împreună — o organizație independentă, susținută de peste 350.000 de oameni și 8.000 de companii, care a demonstrat că solidaritatea poate schimba sistemul de sănătate din România”.

”Nu există nicio interferență între atribuțiile mele guvernamentale și activitatea Asociației Dăruiește Viață și cu atât mai mult cu privire la calitatea mea de membru fondator, iar orice afirmație contrară este falsă și neîntemeiată. Sunt surprinsă de declarațiile lui Carmen Uscatu și sper că este vorba despre o neînțelegere a cadrului legal privind regimul incompatibilităților aplicabil membrilor Guvernului, și nu de o intenție de a genera presiune sau confuzie în spațiul public sau de o intenție de a mă înlătura din calitatea de membru fondator al Asociației. Rămân deschisă unei discuții directe, între noi, așa cum am procedat întotdeauna”.

Ce spune Carmen Uscatu

”Sunt o persoană care are deplina responsabilitate și înțelegere a termenilor. Incompatibilitatea pe care am descris o ca urmare a plecării Oanei în Guvern în paralel cu ramânerea ei în asociație ca membru cu drept de vot (deci de decizie) un Dăruiește Viață descrie o incompatibilitate de roluri.”

”Nu cunosc nici o organizație non-guvernamentală din lume în care membrii să fie vicepremieri ai țării. Toate bunele practici pe care le am consultat și în urma căreia i am propus Oanei să primească rolul de Președinte Onorific indică această incompatibilitate.”

”Pericolul retragerii finanțărilor e unul foarte mare. I-am propus să se retragă din rolul de membru cu drept de vot pentru ca sponsorii ne scriu căci regulile lor de compliance nu permit să finanțeze organizatii non-Gvernamentale care au și membri în Guvern.”

Cum s-au cunoscut Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu

Oana Gheorgiu a declarat în 2022, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, că s-a cunoscut cu Carmen Uscatu fiind vecine în acelaşi bloc şi s-au implicat în primul caz social după ce au primit un e-mail.

”Ne ştim din 2002, când eu m-am mutat în blocul în care Carmen locuia, copiii noştri aveau cam aceeaşi vârstă, diferenţa între ei e de vreo 3 luni, aşa că aveam cam aceleaşi preocupări şi cam acelaşi progrm, aşa ne-am împrietenit, prin copii. Carmen s-a mutat la un moment dat din bloc, cred că prin 2007 sau 2008, dar am păstrat legătura, la distanţă fiind, iar în 2009 am început să lucrăm pentru cazul unui tânăr de 17 ani, bolnav de leucemie. Acesta a fost primul caz, al lui Dragoş Croitoru, un băiat de doar 17 ani care avea leucemie şi pentru care mama lui încerca să strângă 150.000 de euro. Am primit un e-mail, m-a impresionat foarte tare povestea, era singurul copil al familiei şi m-am întrebat de ce o mamă a trebuit să strângă bani atunci când copilul ei este bolnav, dacă ani de zile a plătit taxe cum noi toţi plătim taxe şi de ce statul nu e acolo atunci când e nevoie de el. Am discutat cu Carmen, i-am trimis e-mailul, am întrebat-o ce am putea face şi aşa a început bătălia cu statul român pentru viaţa acestui tânăr la început”, a dezvăluit Oana Gheorghiu, citată de news.ro.

Din păcate, Dragoş Croitoru a murit, dar Oana Gheorghiu şi Carmen Uscatu nu s-au descurajat şi au continuat să lupte.

”Din păcate Dragoş a murit câteva luni mai târziu, dar familia lui şi părinţii lui au reuşit să facă tot ce era omeneşte posibil şi să încerce să îl salveze, am dus o bătălie cu statul român, am convins atunci Ministerul Sănătăţii şi Guvernul, pentru că trebuia să se obţină o hotărâre de guvern pentru ca el să primească finanţarea de care avea nevoie pentru a face un transplant în străinătate. La acel moment nu se putea face în România. A plecat, a fost prea târziu pentru el. Deja luase din spitalele din România infecţii, TBC şi astea, de fapt, l-au răpus. A fost un început trist şi următoarele noastre cazuri, despre care aflasem între timp, au fost triste pentru că mulţi au murit şi ne-am dat seama că oamenii ăştia mor pentru că ajung prea târziu să beneficieze de tratament şi cam aşa a început povestea”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Şi Carmen Uscatu şi-a amintit despre începuturile Adociaţiei Dăruieşte Viaţa.

”Am început în 2009, în regim de voluntariat, să luptăm pentru ca oamenii să îşi primească drepturile pentru că Dragoş a plecat în străinătate în baza unei legi existente în România şi care nu era respectată. Am început să strângem fonduri în regim de voluntariat, iar după aceea, ne-am dat seama şi au fost oameni care ne-au ajutat să ne dăm seama mai repede de acest hobby pe care îl aveam, pentru că făceam lucrul acesta în timpul liber. Eu lucram în marketing şi Oana în logistică”, a declarat Carmen Uscatu.

Carmen Uscatu a adăugat că Asociaţia Dăruieşte Viaţa a fost prima care a cerut companiilor 20 la sută din profit şi tot prima a fost într-o campanie media puternică.

”Nu o să salvăm noi omenirea, dar putem să ne acordăm o şansă pentru că boala nu alege şi nu ştii când poţi ajunge în situaţia asta. Însă la un moment dat am avut o întâlnire cu Aneta Bogdan, noi am vrut să strângem fonduri şi am rugat-o să ne pună în contact cu toţi clienţii ei, cu companiile cu care lucrează, pentru că companiile pot să dea 20 la sută din impozitul pe profit către un ONG, către un proiect. Am fost primii care am făcut acest lucru, am fost primii care am făcut o campanie media puternică care a adus 1,1 miloane euro în 2010 – 2011. Aneta Bogdan ne-a ascultat, dar ne-a spus la final: ”Eu nu v-aş da niciun ban”. Am plecat foarte dezamăgite de la ea. Ne-a şi explicat de ce, ne-a spus: ”Dacă voi faceţi asta ca hobby, încercaţi să vă daţi seama ce impact ar crea dacă v-aţi profesionaliza şi aţi face doar asta”. Conjunctura ne-a ajutat să facem o schimbare destul de repede şi să începem acest proiect, să lucărm în industria binelui şi să reuşim să facem un început al schimbării”, a precizat Carmen Uscatu

Cum s-a născut inițiativa “Salvează Vieți”

După 3 ani de voluntariat, au renunțat la joburi – brand manager și director de firmă de transport – pentru a se dedica full time voluntariatului. În 2012, s-a născut „Dăruiește Viață” și au început proiectele de reabilitări și dotări în spitale, după cum au povestit cele două într-un interviu pentru G4Media.

Carmen Uscatu povestea, în 2004, că a fost un moment în care și-au dat seama că nu mai rezistă fizic. „Și a fost când n-am mai putut fizic. Pentru că noi ziua munceam la joburi, seara mai făceam și teme, stăteam pe capul copiilor, iar noaptea făceam aceste proiecte de voluntariat”.

În 2023 au încheiat construcția primului spital de oncologie pediatrică din România, realizat sută la sută din donații ale oamenilor obișnuiți și ale unor companii. Cu dotări la standarde occidentale, pe nouă niveluri, în total 12 mii de metri pătrați.

„Cum e să construiești un spital de la zero? Păi cred că nu e greu. Serios acuma, că s-a făcut e dovada faptului că nu e atât de greu încât să nu se poată face în România. Pentru stat ar trebui să fie ceva ușor de făcut”, declara Oana Gheorghiu în interviul pentru G4Media.

Ea a afirmat că statul nu a ajutat cu nimic proiectul inițiat de „Dăruiește Viață” și realizat din donațiile a sute de mii de oameni:

„Nu ne-a ajutat statul cu nimic până în acest moment, pe alocuri ne-a pus și piedici. Dar n-aș zice statul așa în general, ci niște oameni, niște politicieni care la un moment dat au încercat să interfereze cu proiectul ăsta, chiar și la nivel de declarații publice să-l ducă în derizoriu. În rest, nu am avut susținere. Adică a trebuit să muncim pentru fiecare aviz, pentru fiecare autorizație, să depunem eforturi, să sunăm să punem presiune ca aceste documente, această birocrație să se întâmple în timpul legal. N-am cerut altceva”.

Accidentul de mașină

Carmen Uscatu a fost implicată într-un cumplit accident de mașină când avea doar 24 de ani. Atunci, logodnicul ei, care conducea mașina, a decedat după ce autoturismul a derapat, a ieșit de pe drum și s-a ciocnit de un copac. În accident a murit și sora logodnicului ei, potrivit Europa Liberă.

O parte din piciorul lui Carmen a fost prinsă în cutia de viteze și i-a fost smulsă împreună cu mușchiul. A avut nevoie de reconstrucție plastică pentru a acoperi lipsa de piele și de mușchi de pe oasele rămase la călcâi, procedură care i-a adus multiple complicații.

A suferit fractură la bazin, la mână, fractură femur și gambă. A trecut prin nenumărate erori medicale și, într-un final, prin amputație, potrivit Europa Liberă.

„Eram sedată, altfel n-aș fi suportat durerea. Cea fizică, pentru că pe cea emoțională aveam să mi-o anesteziez singură. Nu am țipat niciodată când m-a durut sufletul, așa cum am urlat la propriu când m-a durut corpul”, povestea atunci Carmen.

Acel accident în care i-a murit logodnicul i-a schimbat perspectiva asupra vieții: „Cred că viața e foarte diferită acum pentru mine și pentru cei care sunt la un pas între viață și moarte sau când moartea îți suflă în ceafă. Ajungi să te bucuri și de o frunză pe care o vezi căzută pe trotuar.”

Carmen Uscatu crede că suntem aici, pe pământ, să lăsăm o lume mai bună decât cea pe care am găsit-o și asta ne aduce bucurie, ne dă sens vieții: „Toți ne căutăm acest sens în viață și e un act egoist acela de a face bine, pentru că-ți faci ție, de fapt, bine”, declara ea, pentru Europa Liberă.