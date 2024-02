VIDEO Oameni care inspiră România. Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu: „A fost și un impuls egoist” / „Nu poți să abandonezi, mai ales că tu știi, ai văzut. N-ai cum să te oprești”

De ce au decis Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, în urmă cu circa 12 ani, să-și lase joburile – director de firmă de transport și brand manager – pentru a se dedica exclusiv reabilitării și construcției de spitale? Și cum de nu au renunțat, în ciuda piedicilor și a lentorii sistemului public, cu care trebuie să colaboreze? De ce spitalul „Dăruiește Viață”, construit de la zero din donații și predat la cheie statului, nu funcționează încă? S-au gândit vreodată să abandoneze? Ce le determină pe Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu să meargă mai departe?

Vezi VIDEO interviul – reportaj cu Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu în seria Oameni care inspiră România

O producție G4Media.ro / Inquam Photos / Filmare și montaj: Octav Ganea

G4Media.ro în parteneriat cu Inquam Photos lansează o serie de videoreportaje cu oameni care, prin acțiunilor lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora. Cu toții au performat în domeniilor lor, au cariere de succes, dar au făcut ceva mai mult decât jobul care ar fi putut să le asigure o viață linișită. S-au implicat activ – și nu doar pe rețelele sociale – încercând să schimbe ceva în jurul lor. Toți acești oameni mai au ceva în comun: sunt liberi, atașați de valori democratice și implicați în comunitate. Seria videoreportajelor a început cu o poveste despre proteste: Tudor Chirilă: There is no planet B, a urmat povestea despre curajul Emiliei Șercan și va continua cu un documentar despre Florin Buhuceanu, activist pentru drepturile omului.