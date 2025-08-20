G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Timișoara va avea prima parcare publică multietajată / Va costa aproape 28…

Proiect pentru constructia unei parcari multietajate in Timișoara
Sursa foto: Facebook / Primăria Municipiului Timișoara

Timișoara va avea prima parcare publică multietajată / Va costa aproape 28 de milioane de lei fără TVA și va avea 184 de locuri

Orașul meu, Timișoara20 Aug 0 comentarii

Primăria Municipiului Timișoara anunță demararea primului proiect de parcare publică multietajată din oraș, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Investiția va fi realizată în zona Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” și are ca obiectiv reducerea timpului pierdut de părinți și șoferi în căutarea unui loc de parcare, dar și diminuarea numărului de mașini staționate pe străzile aglomerate din apropiere.

Parcarea multietajată din Timișoara – detalii tehnice și capacitate

Proiectul prevede o parcare cu trei etaje supraterane și două niveluri subterane, care va pune la dispoziția șoferilor 184 de locuri.

„Noua parcare de lângă Spitalul de Copii va fi utilă atât timișorenilor din zonă, cât și personalului medical și celor care vin în vizită la spital. Este o investiție finanțată din bugetul local, din taxele și impozitele timișorenilor. Mă bucur că, în urma licitației, costul de atribuire este cu circa 20% mai mic decât estimarea inițială din documentația tehnică”, a declarat primarul Dominic Fritz.

Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit companiei Audiotech Multimedia Group, la valoarea de 27.862.429 lei (fără TVA). În etapa următoare urmează depunerea garanției de bună execuție și semnarea contractului.

Calendarul proiectului include 6 luni pentru proiectarea tehnică și 24 de luni pentru execuție.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Primăria Timișoara vrea să răscumpere Casa Muhle – casa florarului Curţii Imperiale de la Viena

Articole, Timișoara14 Aug • 768 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Răfuiala clanurilor pe străzile din Timișoara. Tânărul care a provocat intenționat un accident pe Podul Mihai Viteazul a fost arestat preventiv

Timișoara11 Aug • 4.216 vizualizări
0 comentarii

VIDEO/FOTO Protest cu jucării de pluș în zona Gării de Nord din Timișoara. Locuitorii cer siguranță și ordine în cartier

Timișoara9 Aug • 1.013 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.