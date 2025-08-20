Timișoara va avea prima parcare publică multietajată / Va costa aproape 28 de milioane de lei fără TVA și va avea 184 de locuri
Primăria Municipiului Timișoara anunță demararea primului proiect de parcare publică multietajată din oraș, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.
Investiția va fi realizată în zona Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” și are ca obiectiv reducerea timpului pierdut de părinți și șoferi în căutarea unui loc de parcare, dar și diminuarea numărului de mașini staționate pe străzile aglomerate din apropiere.
Parcarea multietajată din Timișoara – detalii tehnice și capacitate
Proiectul prevede o parcare cu trei etaje supraterane și două niveluri subterane, care va pune la dispoziția șoferilor 184 de locuri.
„Noua parcare de lângă Spitalul de Copii va fi utilă atât timișorenilor din zonă, cât și personalului medical și celor care vin în vizită la spital. Este o investiție finanțată din bugetul local, din taxele și impozitele timișorenilor. Mă bucur că, în urma licitației, costul de atribuire este cu circa 20% mai mic decât estimarea inițială din documentația tehnică”, a declarat primarul Dominic Fritz.
Contractul de proiectare și execuție a fost atribuit companiei Audiotech Multimedia Group, la valoarea de 27.862.429 lei (fără TVA). În etapa următoare urmează depunerea garanției de bună execuție și semnarea contractului.
Calendarul proiectului include 6 luni pentru proiectarea tehnică și 24 de luni pentru execuție.
