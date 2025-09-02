G4Media.ro
Ecluze pe Bega 1
sursa foto: Ecluze pe Bega

Canalul navigabil Bega găzduiește pentru al treilea an consecutiv REGATA BEGA, în perioada 12–14 septembrie

Timișoara2 Sep 0 comentarii

Canalul navigabil Bega găzduiește pentru al treilea an consecutiv REGATA BEGA, un eveniment dedicat redescoperirii râului ca spațiu viu, deopotrivă cultural și social, anunță organizatorii printr-un comunicat de presă. Evenimentul are loc în perioada 12–14 septembrie 2025.

„Regata Bega 2025 continuă demersurile începute în 2023 și 2024, când mai multe ambarcațiuni din Serbia au traversat frontiera pe apă și au ajuns în inima orașului. Traseul simbolic pe apă între Zrenjanin și Timișoara, realizat în contextul unei frontiere deschise temporar pentru navigație de agrement, a generat emoție, vizibilitate și dialog între comunități”, se arată în comunicatul citat.

„În acest an, vineri, 12 septembrie, începând cu ora 18:00, așteptăm din nou oaspeții din Serbia la bordul propriilor ambarcațiuni, care vor ancora în zona podului Mihai Viteazu, unde va fi amenajat un punct provizoriu de acostare. Sosirea lor deschide oficial REGATA și marchează continuarea unei colaborări transfrontaliere bazate pe prietenie, curiozitate și respect pentru râul care leagă Timișoara de Europa.

Sâmbătă, 13 septembrie, malurile devin spațiu de celebrare prin muzică. De la ora 19:00, Romu va contura atmosfera cu muzică special pregătită pentru această seară, iar de la ora 21:30, pe scena amplasată la D’arc pe Mal, vor urca prietenii noștri de la Implant pentru Refuz, într-un concert live cu semnificație aparte”, adaugă organizatorii.

Tags: , , ,
