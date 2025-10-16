Proiect USR depus la Senat: termen limită de 6 luni pentru exercitarea temporară a unei funcţii de conducere la stat, cu posibilitatea de prelungire o singură dată, tot de 6 luni

Un proiect de lege depus la Senat prevede introducerea unui termen limită de şase luni pentru exercitarea temporară a unei funcţii de conducere la stat, fiind posibilă o singură prelungire, cu aceeaşi perioadă, cu condiţia să nu fi fost demarată procedura concursului pentru ocuparea funcţiei respective, transmite Agerpres.

Propunerea legislativă, semnată de 14 parlamentari USR, modifică şi completează în acest sens articolul 30 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

„Exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere se realizează prin numirea sau detaşarea unei persoane angajate/numite care îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei de conducere şi care nu a fost sancţionată disciplinar, pentru o perioadă de până la 6 luni, până la ocuparea prin concurs a postului, dacă în statute sau în legi speciale nu se prevede altfel”, stipulează proiectul.

De asemenea, „exercitarea cu caracter temporar a unei funcţii de conducere poate fi prelungită o singură dată, cu o nouă perioadă de maximum 6 luni, sub condiţia ca procesul de ocupare a postului prin concurs să fi fost deja demarat şi să fie în derulare la data expirării primei perioade de numire”.

„În forma sa în vigoare, art. 30 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice reglementează posibilitatea exercitării cu caracter temporar a unei funcţii de conducere vacante ‘până în ocuparea prin concurs a postului’, fără a stabili o durată maximă expresă a acestei perioade şi fără a preciza condiţiile de prelungire a interimatului. Această soluţie legislativă a fost concepută ca un mecanism de continuitate administrativă, menit să asigure funcţionarea instituţiei între momentul vacanţei postului şi finalizarea procedurii de concurs. Cu toate acestea, lipsa unui termen-limită şi a unor condiţii clare pentru prelungirea numirii a condus în practică la utilizarea excesivă a acestei formule ca substitut pentru ocuparea legală şi permanentă a postului, cu perpetuarea interimatului prin numiri succesive”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Iniţiatorii au menţionat că numeroase instituţii publice utilizează numirea temporară în mod repetat, fără a demara efectiv procedurile de concurs, iar, „în lipsa unui termen clar, interimatul devine o stare de fapt permanent, contrar însuşi scopului prevederii legale în discuţie”.

„În concluzie, analiza situaţiei existente demonstrează că actuala reglementare a art. 30 din Legea nr. 153/2017 nu asigură echilibrul între nevoia de continuitate şi exigenţele legalităţii şi meritocraţiei. Absenţa unui termen maxim pentru exercitarea temporară a funcţiei de conducere permite perpetuarea interimatului şi creează premise pentru practici arbitrare”, au mai motivat iniţiatorii necesitatea iniţiativei legislative.

Proiectul va intra în dezbaterea Senatului, ca primă cameră sesizată, iar Camera Deputaţilor este decizională.