FOTO Piața de vechituri „Ocska"din Timișoara este gazda taberei „Asfalt Talcioc" / Pop-art cu Ceaușescu, fashion, instalații video și artă cu mămăligă / „Este unul dintre cele mai dificile spații posibile"

Șase zone din piață – tarabe obișnuite – au fost transformate prin culoare și intervenții artistice. Publicul va putea descoperi creațiile designerului Dinu Bodiciu (cel care a îmbrăcat-o pe Lady Gaga), ale artistului Ciprian Homorodean, care expune o serie de lucrări de artă contemporană, ale video-artistului Ghenadie Popescu din Republica Moldova, precum și ale regizorului Mihai Dragolea, prezent cu o instalație video experimentală.

Rod Festival revine pentru al patrulea an consecutiv în Piața Ocska, cu intenția de a aduce arta și în cartierele periferice. Organizatorii subliniază însă că nu este un spațiu simplu.

„Anul acesta promitem o ediție specială. Este o tabără de creație într-o piață de vechituri, în care un grup de artiști de diverse facturi au stat, au mâncat, au muncit, s-au gândit, s-au certat între ei, după care fiecare a realizat ceea ce l-a inspirat acest loc. Sâmbătă deschidem oficial pentru public. Suntem curioși și noi să vedem reacția oamenilor (…). Mulți își imaginează că e un spațiu exotic, amuzant, cu oameni simpli. Credeți-mă, este unul dintre cele mai dificile spații posibile, pentru că nimic nu e sigur aici. Poți să montezi azi o instalație și mâine să o găsești mutată 20 de metri mai încolo. Totul este foarte fluid. Dar asta face parte din farmec, nu ne supărăm”, a declarat Florin Iepan, directorul Rod Festival.

„Ceaușeria” – pop-art cu dictatori

În piață, nostalgia pentru epoca Ceaușescu este prezentă la tot pasul. De aici s-a născut și ideea „Ceaușeriei” lui Ciprian Homorodean, cu statuete care îl reprezintă pe fostul dictator.

„Am zis că e ca un inventar al unei tarabe, pentru că fiecare comerciant trebuie, la un moment dat, să vadă ce lucruri sunt bune și ce nu. Lucrarea Ceaușeria am făcut-o în 2014. Nu am expus-o niciodată până acum. Ideea era să fac o serie mare de Ceaușești, scoși la vânzare. E o lucrare pop-art, iar fiecare să-și poată achiziționa un Ceaușescu și, cumva, să se vindece de trecut. Se pot decora, se pot desena, se pot sparge – fiecare cum simte. Noi avem marfă: două matrițe și continuăm să producem”, a spus Homorodean.

Mămăliga ca artă vizuală

Un alt invitat, Ghenadie Popescu, unul dintre cei mai importanți artiști vizuali din Republica Moldova, prezintă un film stop-motion realizat în piață, dar și obiecte create din… mămăligă.

„Animația e simplă ca proces, dar durează mult. În cazul acesta, filmările au durat opt zile și însumează 5.000 de cadre. Am realizat și un obiect intitulat Coiful de la Coțăfenești, lucrat din mămăligă. Pentru mine, mămăliga este un tezaur comun, între Nistru și Prut, o moștenire împărtășită de Republica Moldova și România. Ea persistă în folclor, în proverbe. Noi suntem cu mămăliga, cum italienii sunt cu pastele”, a spus Popescu.

Omagiu vânzătoarei Neli

Dinu Bodiciu, fashion designer ale cărui creații au apărut în reviste internaționale precum Vogue, Vision China sau Elle, și care a colaborat cu Lady Gaga, Viktoria Modesta și Chicks on Speed, a realizat o instalație intitulată „Neli”, dedicată unei vânzătoare din piață, decedată acum câțiva ani.

„Piesele din interior le-am descoperit când domnul Iepan m-a introdus în această tarabă. Ele aparțineau fostei proprietare, doamna Neli, care a murit acum patru ani. Am decis să brodez pe ele numele Neli și Dinu, pentru a păstra memoria locului. Sunt foarte legat de piața de vechituri – veneam aici din liceu, îmi cumpăram haine. Am adus și câteva cămăși, peste 20, purtate de mine, cumpărate din Ocska și Flavia, pe care le am de mai bine de 25 de ani”, a explicat Bodiciu.

Expoziții, caricaturi și teatru

Sâmbătă și duminică, în piață vor avea loc și o sesiune de portrete realizate de caricaturistul Radu Clețiu; o expoziție cu vânzare de obiecte de artă create de comunitatea de refugiați din Ucraina; expoziții fotografice semnate de Diana Bilec, Andreea Eva Herczeg și Khrystyna Litvynenko (Ucraina), având ca temă piața de vechituri.

Pe 28 septembrie, una dintre tarabe se va transforma în scenă pentru piesa de teatru Conu Leonida față cu Tic-Toc-ul, cu actorii Christine Cizmaș și Ionuț Pârvulescu. De asemenea, în această lună are loc și o rezidență literară cu Costi Rogozanu, Goran Mrakici și Mădălina Aldescu.

Proiectul Asfalt Talcioc este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Municipiul Timișoara, prin Centrul de Proiecte.