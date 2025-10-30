INTERVIU VIDEO Radu Trifan, noul manager al Muzeului Satului Bănățean din Timișoara, venit din privat, s-a lovit de tradiționalul „nu se poate!”/ „Nu fumez, deci nu fac pauzele lungi și dese”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Radu Trifan, cunoscut pentru activitățile din cadrul Asociației Acasă în Banat, organizator al evenimentelor Color the Village și pentru implicarea în restaurarea morilor de apă, a preluat, în urmă cu o lună, funcția de manager al Muzeului Satului Bănățean din Timișoara. Radu Trifan a acceptat o mare provocare în viața sa profesională. Nu a lucrat niciodată la stat și nici nu și-a propus să obțină funcții, însă activitatea sa de până acum l-a propulsat în postura de a conduce destinele unui muzeu în aer liber.

Cu un mandat de patru ani, Trifan a elaborat un plan ambițios de reorganizare, modernizare și dezvoltare a Muzeului Satului Bănățean. Și-a asumat o misiune dificilă, iar prima lună de mandat a fost una intensă, cu multe nopți nedormite.

“În ciuda sutelor de felicitări primite aici pe Facebook, acolo nu prea m-a vrut nimeni, cam asta e realitatea. Eu cu ideile mele <din privat>, care nu știe cum stă treaba la stat. Și, mai grav, nu fumez, deci nu fac pauzele lungi și dese, unde se pune țara la cale. N-aveți idee cam ce debandadă am găsit. M-a șocat încă din primele zile să văd mașini plimbându-se pe aleile muzeului sau parcate pe spațiul verde. Un domn <cu treabă la administrative>, umbla din birou în birou să vândă bijuterii. Un dute-vino de lume neidentificată umblând prin muzeu, pentru că nu tu regulament de intrare, nimic. Sat fără câini”, a povestit Radu Trifan, într-o postare pe Facebook.

Printre primele măsuri luate de Radu Trifan a fost introducerea ședințelor de lucru obligatoriu. “Să știe dreapta ce face stânga”, spune managerul.

În ceea ce privește noile idei, așa cum se întâmplă deseori la angajații de la stat, s-a lovit de tradiționalul “nu se poate!”.

“La noi nu e ca la privat, noi așa nu am mai făcut până acum, nu sunt de acord, la noi nu se va respecta niciodată, dvs. nu știți că nu sunteți de la stat”, a continuat Trifan.

Despre prima lună în funcția de manager și despre drumul lung și anevoios pe care l-a început, Radu Trifan a vorbit pentru G4Media.

Vezi și VIDEO Omul care colorează satele din Banat