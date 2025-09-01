Cristian Măcelaru, acasă la Timișoara. Dirijorul care cucerește lumea a revenit pe scena copilăriei sale

Cristian Măcelaru, directorul artistic al Festivalului Internațional George Enescu, a revenit în orașul natal pentru a dirija pe scena Filarmonicii Banatul, în weekendul de deschidere a festivalului de la Timișoara. Timișoreanul este astăzi unul dintre cei mai apreciați dirijori din lume. Laureat al unui premiu Grammy, este invitat cu regularitate să dirijeze unele dintre cele mai prestigioase orchestre internaționale și, de cinci ani, conduce Orchestra Națională a Franței — un ansamblu de referință în peisajul simfonic mondial. În 2024, a dirijat această orchestră la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Cristian Măcelaru a revenit acasă odată cu extinderea Festivalului Enescu la Timișoara, începând din 2023, când orașul de pe Bega era Capitală Europeană a Culturii.

Muzica clasică pentru generația TikTok: „Tinerii nu știu că fredonează Mozart”

Dirijorul are o misiune clară: apropierea publicului tânăr de muzica clasică.

„Generațiile se schimbă, interesele se schimbă, cunoștințele se schimbă. De aceea, în festivalul din acest an am introdus două serii de concerte foarte diferite, care încearcă să apropie festivalul de un public mai tânăr. De aceea avem aceste concerte care se numesc Enescu în Control, care sunt în Clubul Control din București, unde este o muzică pe care ei o înțeleg mai ușor, care să îi atragă. Primul eveniment, care a avut loc săptămâna trecută, a fost un succes imens. Ceea ce îmi dovedește că tinerii își doresc muzică. Ei nu știu că muzica care le place este muzica pe care noi o numim clasică. Sunt sigur că orice tânăr de pe stradă, dacă începi să fredonezi o Rapsodie de Enescu, un Eine kleine Nachtmusik de Mozart sau o simfonie de Beethoven, va putea să o fredoneze împreună cu mine. Dar ei nu știu că ceea ce fredonează e muzică clasică. De aceea încerc să îndepărtez aceste bariere și să le demonstrez că muzica e muzică”, a declarat Cristian Măcelaru.

„Mă bucur când muzica clasică inspiră alte genuri”

Există un trend ca partiturile din muzica clasică să fie folosite în alte genuri muzicale. În cazul rockului, nu este ceva nou, fiind cunoscute colaborările dintre trupe și orchestre simfonice. Însă, acum, chiar și DJ-ii sau muzicienii rap au început să profite de pe urma clasicului.

„Mă bucur dacă oamenii pot auzi o muzică în orice fel posibil. Desigur, ceea ce a conceput Mozart sau Beethoven este cel mai bine înțeles în contextul în care a fost gândit. Dar să știți că este o întrebare pe care mi-o pun în fiecare zi: dacă Beethoven ar fi astăzi în viață, ce ar compune el? Pentru că și Mozart, în timpul vieții lui, a fost compozitorul care a ieșit din sala de concerte. A ieșit din acel context elitist și a creat muzică pentru oamenii de pe stradă, care nu aveau acces la o muzică de o eleganță foarte înaltă. Mă gândesc că Mozart ar fi făcut o muzică relevantă pentru toată lumea, în contexte foarte diferite. Mă bucur că există artiști care se inspiră dintr-un Mozart sau Beethoven ca să creeze ceva nou”, spune Măcelaru.

O carieră internațională excepțională

Cristian Măcelaru s-a născut la Timișoara, fiind cel mai mic dintre cei zece frați ai familiei. Și-a desăvârșit educația artistică în Statele Unite, unde s-a stabilit de la vârsta de 17 ani. A fost timp de mai mulți ani dirijorul Orchestrei Filarmonice din Philadelphia.

Acum, după cinci ani la pupitrul Orchestrei Naționale a Franței, urmează să preia conducerea Orchestrei Simfonice din Cincinnati, în Statele Unite.

„Am preluat mandatul din Franța în 2020, dar în ultimii cinci ani am dirijat, în același timp, și Orchestra Radiodifuziunii din Köln. Peste o lună voi începe în forță mandatul la Cincinnati, ca director al orchestrei de acolo, dar voi continua și în Franța. Va fi o distanță… dar e un lucru pe care dirijorii trebuie să-l facă. Un dirijor care stă numai la o orchestră e un dirijor care nu își dă voie să se dezvolte suficient. Dirijorii cresc având contact cu cât mai mulți muzicieni posibil. De exemplu, și la repetiția cu Patricia Kopatchinskaja, ea a interpretat o partitură la care nici nu mă gândeam că putea fi interpretată așa. De acum înainte, universul meu pentru acea compoziție de Bartók s-a schimbat complet. Asta doar pentru că am putut colabora cu ea”, a explicat Măcelaru.

Concertul emoției: „Fiecare sunet mă duce înapoi în copilărie”

Sâmbăta trecută, Cristian Măcelaru a dirijat Orchestra Radiodifuziunii din Köln pe scena Filarmonicii Banatul, în fața propriei familii.

„Emoțiile se transformă la fiecare concert pe care îl dirijez, pentru că ține de relația pe care o am eu cu sala de concerte, cu publicul… Acum a fost mama în sală, la fel și familia. Nu se întâmplă foarte des. E o emoție foarte diferită. Cântând în această sală toată copilăria, ascultând Filarmonica de pe aceste scaune, sunt atâtea emoții și melancolii… Fiecare sunet pe care îl aud și îl cântăm îmi aduce aminte de o frumusețe pe care am trăit-o ca și copil”, a spus dirijorul.

Cristian Măcelaru va reveni la Sala Capitol a Filarmonicii Banatul pe 17 septembrie, când va dirija Romanian Chamber Orchestra, în ultimul spectacol din Timișoara din cadrul Festivalului George Enescu.