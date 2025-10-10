G4Media.ro
Instagram s-ar putea lansa pe TV / ”Dacă comportamentul şi consumul de…

aplicatia instagram pe un smartphone
Sursa foto: Ascannio / Alamy / Profimedia

Instagram s-ar putea lansa pe TV / ”Dacă comportamentul şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să trecem şi noi la televizor”

10 Oct

Meta ia în calcul dezvoltarea unei aplicaţii de Instagram pentru televizoare, spune şeful platformei Adam Mosseri, transmite News.ro.

O posibilă viitoare versiune pentru televizoare a Instagram ar putea reprezenta una dintre piesele de puzzle ale focului din ce în ce mai puternic pe video al platformei de socializare.

Noua aplicaţie de iPad se deschide direct în Reels, iar următorul update important al versiunii de smartphone va veni cu aceeaşi schimbare – ambele aspecte făcând parte din noua strategie cu accent pe video.

„Dacă comportamentul şi consumul de pe aceste platforme se mută la televizor, atunci trebuie să trecem şi noi la televizor”, a declarat Adam Mosseri în cadrul conferinţei Bloomberg Screentime.

O aplicaţie pentru TV ar aduce utilizatorilor un nou mediu în care pot consuma conţinut video, exact ceea ce doreşte Meta, pentru a concura mai eficient cu TikTok.

Platforma chineză are de mai mult timp o aplicaţie de TV, iar Instagram, care simte de câţiva ani ameninţarea TikTok, nu poate asista pasiv la această evoluţie.

Asta în ciuda faptului că atât TikTok, cât şi Instagram, au cea mai mare parte a conţinutului video în format vertical, care lasă mari margini negre pe ecranul televizoarelor.

Trecerea la TV nu va schimba însă planurile companiei privind conţinutul. Mosseri spune că nu există planuri privind licenţierea de conţinut sportiv pentru transmisiuni directe, Instagram rămânând o platformă a conţinutului generat de utilizatori.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

