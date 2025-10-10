Cum puteți să reduceți stresul și să vă îmbunătățiți sănătatea în doar 20 de minute petrecute în natură

Dacă v-ați simțit vreodată mai calm după o plimbare prin parc sau prin pădure, nu este vorba de imaginația voastră, ci de biologie. Să fii în aer liber poate declanșa schimbări măsurabile în corpul tău, de la scăderea hormonilor de stres, la ușurarea tensiunii arteriale și chiar îmbunătățirea sănătății intestinelor, transmite BBC.

Nu trebuie să faceți drumeții timp de ore întregi pentru a simți aceste beneficii, deoarece impactul maxim are loc după doar 20 de minute, astfel încât chiar și o plimbare în parc la prânz și un sandviș pe o bancă de câteva ori pe săptămână pot fi benefice pentru corpul și mintea dumneavoastră.

Iată patru moduri care vă pot ajuta să vă îmbunătățiți sănătatea.

1. Vă relaxați în mod inconștient

Când vedeți copaci verzi, simțiți miros de pin și auziți foșnetul blând al frunzelor sau sunetul cântecului păsărilor, sistemul vostru nervos autonom – o rețea de nervi care controlează procesele inconștiente – răspunde instantaneu.

Acest lucru se poate întâmpla la o vizită în parc.

„Observăm schimbări în organism, cum ar fi scăderea tensiunii arteriale și a variabilității ritmului cardiac, astfel încât inima bate mai încet”, spune baroneasa Kathy Willis, profesor de biodiversitate la Universitatea Oxford.

Un studiu din Marea Britanie, la care au participat aproape 20.000 de persoane, a constatat că cei care au petrecut cel puțin 120 de minute în fiecare săptămână în spații verzi aveau șanse mult mai mari să se declare sănătoși și să aibă o stare psihologică mai bună.

Dovezile privind beneficiile petrecerii de timp în natură sunt suficient de convingătoare pentru ca unele zone să încerce așa-numita prescripție socială verde, conectând oamenii cu natura pentru a le îmbunătăți sănătatea fizică și psihică, cu un impact pozitiv asupra fericirii și bunăstării.

2. Hormonii tăi se repornesc

Sistemul hormonal al corpului tău se alătură și el actului de relaxare.

Willis spune că petrecerea timpului în aer liber scade nivelurile de cortizol și adrenalină – hormonii care cresc atunci când sunteți stresat sau anxios.

„Un studiu a arătat că persoanele aflate într-o cameră de hotel timp de trei zile și care respirau ulei de Hinoki (chiparos japonez) au observat o scădere mare a hormonului adrenalină și o creștere mare a celulelor ucigașe naturale.”

Celulele ucigașe naturale sunt celule care abordează virusurile din organism. Participanții la studiu aveau încă celule natural killer crescute în organism la două săptămâni după inhalarea mirosului.

În esență, natura „calmează ceea ce trebuie calmat și întărește ceea ce trebuie întărit”, este modul în care profesorul Ming Kuo, de la Universitatea Illinois din Urbana-Champaign, a rezumat totul pentru BBC.

„Un weekend de trei zile în natură are un impact uriaș asupra aparatului nostru de luptă împotriva virusurilor și chiar și o lună mai târziu acesta poate fi cu 24% peste nivelul de referință.”

Studiile arată, de asemenea, efecte mai mici, dar totuși persistente, în urma unor perioade mai scurte petrecute în natură, spune ea.

3. Mirosul este un simț puternic

Mirosul naturii este la fel de puternic ca vederea și auzul.

Mirosul copacilor și al solului este plin de compuși organici eliberați de plante și „atunci când îi inspirați, unele molecule trec în fluxul sanguin”.

Willis spune că pinul este un bun exemplu în acest sens, deoarece mirosul unei păduri de pin te poate face mai calm în doar 20 de secunde, iar acest efect durează aproximativ 10 minute.

Ați putea crede că efectul relaxant al naturii este doar în mintea voastră, dar un alt studiu a constatat că și bebelușii foarte mici, care nu aveau nicio amintire asociată cu anumite mirosuri, se calmau totuși atunci când un miros de pin era difuzat în camera în care se aflau.

4. Introduce bacterii bune în intestin

Pe lângă faptul că vă liniștește mintea, natura vă poate ajuta și să vă stimulați microbiomul, deoarece solul și plantele sunt pline de bacterii bune.

„Sunt aceleași tipuri de bacterii bune pentru care plătim în probiotice sau băuturi”, explică Willis.

Profesorul Ming Kuo a studiat efectul asupra unor factori precum susceptibilitatea la infecții sau sănătatea mintală și spune că respirația anumitor bacterii are potențialul de a vă stimula starea de spirit; iar substanțele chimice antimicrobiene eliberate de plante – numite fitoncide – ar putea ajuta la combaterea bolilor.

Dr Chris van Tulleken spune că, în calitate de cercetător în infecții, vede natura ca pe un mediu provocator pozitiv care „gâdilă sistemul imunitar”.

Își pune copiii să se joace cu pământ în pădure, care apoi intră în sistemul lor prin nas sau gură.

Aduceți natura la dumneavoastră

Desigur, nu toată lumea se poate duce în pădure oricând, dar vestea bună este că nu trebuie să o faceți.

Chiar și mici atingeri ale naturii la domiciliu pot face diferența, potrivit lui Willis.

Vizual, s-a demonstrat că florile precum trandafirii albi sau galbeni creează cel mai mare efect calmant asupra activității creierului.

Când vine vorba de miros, folosiți un difuzor cu uleiuri esențiale precum lavanda, care vă pot ajuta să vă relaxați.

Și dacă totul eșuează, chiar și o fotografie a unei păduri poate ajuta.

Cercetările arată că privitul imaginilor din natură pe laptop sau pur și simplu privitul la ceva verde poate declanșa aceleași modificări calmante ale undelor cerebrale și poate reduce stresul.

„Fiecare pic pare să ajute,” spune profesorul Ming Kuo.