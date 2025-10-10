Cât de multe știi despre fondurile europene de coeziune? Quiz pentru testarea cunoștințelor
Două teste de tip quiz, cu întrebări și răspunsuri punctuale, sunt publicate de Europuls – Centru de Expertiză europeană , pentru a te ajuta să verifici cât de multe știi despre politica de coeziune a Unii Europene și, respectiv, fondurile UE nerambursabile.
Pentru primul test, răspunsurile pot fi fi bifate aici
Pentru iar cel de-al doilea test, răspunsurile pot fi bifate aici.
Quiz-urile au rolul de a crește nivelul de informare despre politica de coeziune și vor fi publicate în fiecare lună pe site-ul Europuls și pe canalele de social medial Europuls și G4Media.
