Începe Festivalul Spotlight / Peste 20 de instalaţii artistice în București / ”Când arta se aprinde, oraşul te surprinde”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Peste 20 de instalaţii artistice din România şi alte ţări europene vor putea fi admirate, în perioada 10 – 12 octombrie, în cadrul celei de-a noua ediţii a Festivalului Spotlight, vizitatorii fiind invitaţi să se bucure de „Capitala Luminii”, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Tema acestei ediţii – „Simbioză” – propune o schimbare de perspectivă: „de la competiţie la colaborare, de la rezultate imediate la procese vii”, a informat Primăria Capitalei. Curator va fi scenograful Adrian Damian.

Traseul de anul acesta se extinde de pe Calea Victoriei în zonele adiacente, la ARCUB – Hanul Gabroveni şi în locaţiile partenerilor – Mega Mall şi Promenada Mall. Programul va începe, în fiecare zi de festival, la ora 19:00 şi se va încheia la ora 23:00.

„Peste 20 de instalaţii artistice din România şi din Europa vor transforma spaţiul urban al Capitalei într-un laborator interactiv al artei luminii. Noutăţile ediţiei: parteneriat cu Lille Video Mapping Festival, conferinţe şi paneluri cu invitaţi internaţionali, lansarea unei baze de date dedicate artiştilor români din domeniul artei luminii şi new media”, a transmis PMB.

Spotlight, primul şi cel mai amplu festival al luminii din Capitală, reuneşte anual peste 300.000 de participanţi.

„Ne dorim ca Bucureştiul să fie un oraş care inspiră şi care surprinde, iar prin proiecte precum Spotlight demonstrăm că spaţiile noastre urbane pot căpăta noi sensuri şi noi poveşti. Îi invit pe bucureşteni şi vizitatori să se bucure, între 10 şi 12 octombrie, de Capitala Luminii”, a transmis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Spotlight se desfăşoară în parteneriat cu Lille Video Mapping Festival, consolidând schimburile culturale dintre artiştii români şi francezi. Totodată, festivalul include, în premieră, conferinţe şi paneluri cu invitaţi internaţionali, reprezentanţi ai celor mai importante festivaluri de profil din Europa, care vor fi avea loc la Hanul Gabroveni.

În primăvara acestui an, ARCUB a lansat o bază de date a artiştilor români din domeniul artei luminii şi al noilor media, cu scopul de a promova creaţiile lor la nivel naţional şi internaţional.

Începând cu ediţia a noua, Spotlight are şi o nouă identitate vizuală, care va fi folosită pe toate mediile de comunicare.

„Campania de comunicare pentru Spotlight #9 poartă mesajul ‘Când arta se aprinde, oraşul te surprinde’. Campania vorbeşte despre adevăratul potenţial al oraşului, care prinde formă prin creativitatea artiştilor şi prin întâlnirea publicului cu arta luminii. Două realităţi coexistă şi dau naştere unei a treia: ‘Oraşul care te surprinde’ – un spaţiu în care imaginaţia colectivă transformă Bucureştiul într-un organism viu, dinamic şi spectaculos”, menţionează PMB.

Mai multe informaţii despre programul festivalului şi instalaţiile participante vor fi disponibile pe arcub.ro şi spotlightfestival.ro.