Negociatoru-şef al Hamas a anunţat că a primit garanţii care asigură că…

Imagine din Gaza
sursa foto: © Giovanni De Caro | Dreamstime.com

Negociatoru-şef al Hamas a anunţat că a primit garanţii care asigură că ”războiul s-a terminat definitiv”

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi că a primit ”garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

”Azi (joi), anunţăm că am încheiat un acord care pune capăt războiului şi agresiunii împotriva poporului nostru şi care instaurează o încetare a focului permanentă, retragerea forţelor de ocupaţie”, a salutat el.

Khalil al-Hayya a anunţat de asemenea că acordul prevede ”intrarea de ajutor umanitar, deschiderea punctului de trecerea (frontierei de la) Rafah în ambele sensuri şi schimbul de deţinuţi”

