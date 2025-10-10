Negociatoru-şef al Hamas a anunţat că a primit garanţii care asigură că ”războiul s-a terminat definitiv”

Negociatorul-şef al Hamas, Khalil al-Hayya, a anunţat joi că a primit ”garanţii” din partea Statelor Unite, mediatorilor arabi şi Turciei care dau asigurări că ”războiul s-a terminat definitiv”, transmite News.ro.

”Azi (joi), anunţăm că am încheiat un acord care pune capăt războiului şi agresiunii împotriva poporului nostru şi care instaurează o încetare a focului permanentă, retragerea forţelor de ocupaţie”, a salutat el.

Khalil al-Hayya a anunţat de asemenea că acordul prevede ”intrarea de ajutor umanitar, deschiderea punctului de trecerea (frontierei de la) Rafah în ambele sensuri şi schimbul de deţinuţi”