Armata SUA va înfiinţa un centru de coordonare în Israel / 200 de militari ”vor fi însărcinaţi cu monitorizarea acordului de pace”

Armata SUA va înfiinţa un centru de coordonare în Israel pentru a „sprijini eforturile de stabilizare a Gazei”, potrivit unui oficial american citat de CNN, transmite News.ro.

„Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) înfiinţează un Centru de Coordonare Civil-Militar (CMCC) în Israel pentru a sprijini eforturile de stabilizare a Gazei, după anunţul din 8 octombrie privind un acord de încetare a focului între Israel şi Hamas”, a declarat oficialul într-un comunicat pentru CNN. „Statele Unite nu au planuri de a desfăşura personal militar american în Gaza”, a precizat sursa citată.



Oficialul a adăugat că aproximativ 200 de militari americani vor „sprijini” CMCC şi vor avea expertiză în mai multe domenii.



„Aproximativ 200 de militari americani, cu expertiză în transport, planificare, securitate, logistică şi inginerie, vor sprijini CMCC amplasat în Israel”, a declarat oficialul.



Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a reluat aceste comentarii într-o postare pe reţelele sociale.



„Până la 200 de membri ai personalului american, care sunt deja staţionaţi la CENTCOM, vor fi însărcinaţi cu monitorizarea acordului de pace din Israel şi vor colabora cu alte forţe internaţionale aflate pe teren”, a scris Leavitt pe X.



Un oficial al Casei Albe a declarat pentru CNN că personalul militar va avea sarcina de a monitoriza acordul de pace şi că este posibil ca unii dintre ei să fie prezenţi pe teren, în Israel.



Un oficial american de rang înalt a declarat anterior pentru CNN că militarii pe care Statele Unite îi trimit se vor alătura soldaţilor din Egipt, Qatar, Turcia şi Emiratele Arabe Unite pentru a asigura monitorizarea.