O proteină specială găsită în bacterii ar putea determina celulele canceroase să se autodistrugă, afirmă oamenii de știință spanioli

O proteină emisă de un anumit tip de bacterie poate determina celulele canceroase să se autodistrugă, deschizând potențial calea pentru noi tratamente, potrivit unei echipe internaționale conduse de oameni de știință spanioli. Proteina promițătoare, cunoscută sub numele de HapA, este secretată de bacteria Vibrio cholerae, potrivit studiului, care a fost publicat în revista Cell Death Discovery. Cercetătorii au testat noul mecanism în celule tumorale mamare, de colon și pancreatice, transmite Euronews.

Proteina HapA acționează în mod unic asupra a doi receptori-cheie – PAR-1 și PAR-2 – care se găsesc pe suprafața celulelor tumorale și sunt în mod normal asociați cu progresia tumorală, inflamația și coagularea sângelui.

HapA îi scindează în locuri care sunt diferite de cele recunoscute de enzimele umane care descompun proteinele. Aceasta declanșează un proces rapid care duce la apoptoză sau la moartea programată a celulelor canceroase.

„Această lucrare demonstrează potențialul proteinelor bacteriene ca instrumente terapeutice antitumorale”, a declarat Antonio Hurtado, cercetător la Universitatea Salamanca din Spania.

Echipa a demonstrat că HapA a provocat în mod specific moartea celulelor canceroase prin efectuarea de experimente cu tulpini mutante de V. cholerae cărora le lipsea această proteină, precum și cu un alt tip de bacterie care a fost modificată genetic pentru a produce numai HapA. În toate cazurile, doar prezența HapA a dus la reducerea viabilității celulelor tumorale.

Cercetătorii au testat, de asemenea, dacă HapA a fost eficientă împotriva diferitelor tipuri de tumori prin aplicarea unui lichid care conține toate proteinele secretate de bacterie la liniile celulare de cancer mamar, de colon și pancreatic.

„Am vrut să vedem dacă celulele umane din diferite tipuri de tumori sunt încă vii și se pot înmulți după ce au fost în contact cu aceste substanțe bacteriene, în special cu proteina HapA”, a spus Hurtado.

Aceste descoperiri deschid căi promițătoare pentru dezvoltarea de noi tratamente împotriva cancerului și subliniază modul în care studiul agenților patogeni poate dezvălui mecanisme moleculare neașteptate cu potențial terapeutic.

Cercetătorii au declarat că abilitatea HapA de a activa selectiv receptorii PAR-1 și PAR-2 prin intermediul unui situs de clivare diferit de cel al enzimelor umane sugerează că semnalizarea celulară ar putea fi ajustată într-un mod direcționat, ajutând la evitarea efectelor secundare.