G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O proteină specială găsită în bacterii ar putea determina celulele canceroase să…

laborator, analize, bacterie, virus, analize
Sursa foto: Unsplash / CDC

O proteină specială găsită în bacterii ar putea determina celulele canceroase să se autodistrugă, afirmă oamenii de știință spanioli

HealthyLife10 Oct 0 comentarii

O proteină emisă de un anumit tip de bacterie poate determina celulele canceroase să se autodistrugă, deschizând potențial calea pentru noi tratamente, potrivit unei echipe internaționale conduse de oameni de știință spanioli. Proteina promițătoare, cunoscută sub numele de HapA, este secretată de bacteria Vibrio cholerae, potrivit studiului, care a fost publicat în revista Cell Death Discovery. Cercetătorii au testat noul mecanism în celule tumorale mamare, de colon și pancreatice, transmite Euronews.

Proteina HapA acționează în mod unic asupra a doi receptori-cheie – PAR-1 și PAR-2 – care se găsesc pe suprafața celulelor tumorale și sunt în mod normal asociați cu progresia tumorală, inflamația și coagularea sângelui.

HapA îi scindează în locuri care sunt diferite de cele recunoscute de enzimele umane care descompun proteinele. Aceasta declanșează un proces rapid care duce la apoptoză sau la moartea programată a celulelor canceroase.

„Această lucrare demonstrează potențialul proteinelor bacteriene ca instrumente terapeutice antitumorale”, a declarat Antonio Hurtado, cercetător la Universitatea Salamanca din Spania.

Echipa a demonstrat că HapA a provocat în mod specific moartea celulelor canceroase prin efectuarea de experimente cu tulpini mutante de V. cholerae cărora le lipsea această proteină, precum și cu un alt tip de bacterie care a fost modificată genetic pentru a produce numai HapA. În toate cazurile, doar prezența HapA a dus la reducerea viabilității celulelor tumorale.

Cercetătorii au testat, de asemenea, dacă HapA a fost eficientă împotriva diferitelor tipuri de tumori prin aplicarea unui lichid care conține toate proteinele secretate de bacterie la liniile celulare de cancer mamar, de colon și pancreatic.

„Am vrut să vedem dacă celulele umane din diferite tipuri de tumori sunt încă vii și se pot înmulți după ce au fost în contact cu aceste substanțe bacteriene, în special cu proteina HapA”, a spus Hurtado.

Aceste descoperiri deschid căi promițătoare pentru dezvoltarea de noi tratamente împotriva cancerului și subliniază modul în care studiul agenților patogeni poate dezvălui mecanisme moleculare neașteptate cu potențial terapeutic.

Cercetătorii au declarat că abilitatea HapA de a activa selectiv receptorii PAR-1 și PAR-2 prin intermediul unui situs de clivare diferit de cel al enzimelor umane sugerează că semnalizarea celulară ar putea fi ajustată într-un mod direcționat, ajutând la evitarea efectelor secundare.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Femeile cu mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui studiu norvegian

HealthyLife7 Aug 2025
0 comentarii

Beneficiile activităţii fizice pentru supraviețuitorii cancerului. Ce spun studiile

HealthyLife25 Feb 2024
0 comentarii
Cercetare, analize, sange, spital, doctor, medic / Foto: INQUAM Photos - Octav Ganea
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Oamenii de ştiinţă au descoperit o genă care poate creşte riscul de cancer al sângelui

HealthyLife13 Ian 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.