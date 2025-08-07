Femeile cu mai mulţi copii prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui studiu norvegian

Femeile care au născut mai mulţi copii prezintă un risc semnificativ mai scăzut de a dezvolta anumite tipuri de cancer, potrivit unui nou studiu norvegian realizat pe scară largă, a relatat miercuri agenţia de presă Xinhua, preluată de Agerpres.

Autorii acestui studiu, realizat de Universitatea Arctică din Norvegia (UiT), au constatat că riscul de cancer mamar, ovarian şi uterin scade cu aproximativ 10 procente după fiecare naştere. Femeile care au şase copii se confruntă cu un risc cu aproape 50% mai mic în comparaţie cu femeile care nu au născut deloc, a raportat miercuri Radioteleviziunea publică norvegiană NRK.

Condus de Eiliv Lund, profesor emerit la UiT, studiul a analizat date istorice furnizate de recensământul norvegian din 1960 şi înregistrări ale dosarelor oncologice care vizau peste 385.000 de femei născute între 1870 şi 1915. Cercetătorii au mers mult înapoi pe firul istoriei pentru a aduna suficiente date despre femeile cu un număr mare de copii, deoarece ratele ridicate de fertilitate sunt rare în Norvegia din zilele noastre.

„Analiza noastră arată o scădere constantă a riscului de cancer cu fiecare naştere, iar efectul se extinde până la 15 copii, ceea ce nu a fost documentat de niciun studiu anterior”, a declarat Eiliv Lund pentru NRK.

Studiul atribuie acest efect protector modificărilor hormonale şi imunologice care apar în timpul sarcinii. Cercetătorii au observat modele aproape identice de reducere a riscului pentru toate cele trei tipuri de cancer ce au fost examinate.

Potrivit profesorului Lund, sarcina necesită ca sistemul imunitar al mamei să se adapteze considerabil, deoarece fetusul este un individ distinct din punct de vedere genetic. Se crede că această modulare imunitară joacă un rol în reducerea riscului de cancer mai târziu în timpul vieţii.

Giske Ursin, directoarea Registrului Cancerului din Norvegia, a remarcat că, deşi legătura dintre naşteri şi reducerea riscului de cancer este cunoscută de mulţi ani, acest studiu este unic prin faptul că a inclus femeile cu până la 15 copii. „Descoperirile noastre adaugă o perspectivă valoroasă asupra prevenirii cancerului, chiar dacă femeile din prezent au, în medie, mai puţini copii”, a declarat ea.

Studiul a fost finanţat parţial de Societatea Norvegiană de luptă împotriva Cancerului, care a subliniat importanţa continuării cercetărilor în domeniul sănătăţii femeilor. „Aceasta este o cercetare foarte interesantă, care ne ajută să îmbunătăţim strategiile de prevenire şi tratament”, a declarat Brage Larsen Sollund, director regional al Societăţii Norvegiene de luptă împotriva Cancerului în nordul Norvegiei.