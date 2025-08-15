VIDEO Aventurierul care duce literatura română la capătul lumii

Scriitor, sportiv și director al Festivalului Internațional de Carte Transilvania, Gabriel Bota nu stă pe margine să observe declinul interesului pentru lectură. Își pune cărțile în rucsac și pornește cu ele la drum. Uneori chiar foarte departe: până la Capul Horn sau Nord Kapp. Într-o epocă în care algoritmii decid ce vedem, ce citim și – cel mai adesea – ce ignorăm, Gabriel Bota crede într-o formă de activism cultural personal. Află povestea din filmul documentar de mai jos / 12 min.

O producție G4Media.ro / Documentar realizat de Ruxandra Hurezean / Filmare și montaj: Anastasia Sucitu

G4Media.ro realizează o serie de video-reportaje cu oameni care, prin acțiunile lor, sunt sursă de inspirație. Într-o țară cu valorile răsturnate, este tot mai multă nevoie de repere, de borne fixe, de oameni care știu să găsescă singuri Nordul și să îl arate altora.