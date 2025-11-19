Exxon evaluează mai multe opţiuni de preluare a activelor internaționale Lukoil, inclusiv din Kazahstan și Irak

Exxon Mobil s-a alăturat rivalului Chevron în analizarea unor posibile achiziţii din activele internaţionale ale companiei ruse Lukoil, aflată sub sancţiuni, potrivit unor surse citate de Reuters, transmite News.ro.

Exxon evaluează opţiuni pentru activele Lukoil din Kazahstan, unde ambele companii sunt partenere în câmpurile Karachaganak şi Tengiz. Chevron, partener şi el în aceste proiecte, examinează în paralel o potenţială achiziţie.

Surse au mai spus că Exxon ia în considerare şi o posibilă ofertă pentru West Qurna 2 din Irak, cel mai valoros activ internaţional al Lukoil. Compania americană a operat mult timp proiectul vecin, West Qurna 1, înainte de a se retrage anul trecut. Exxon a refuzat să comenteze.

Interesul pentru activele Lukoil a crescut după ce Trezoreria SUA a autorizat vineri companiile să înceapă negocieri cu grupul rus, permisiune valabilă până pe 13 decembrie.

Bloomberg a relatat că şi Abu Dhabi National Oil Company analizează oportunităţi similare. Săptămâna trecută, surse au declarat pentru Reuters că fondul american de private equity Carlyle se numără printre potenţialii cumpărători.

Lukoil deţine trei rafinării în Europa, participaţii la zăcăminte din Kazahstan, Uzbekistan, Irak, Mexic, Ghana, Egipt şi Nigeria, precum şi sute de staţii de alimentare în întreaga lume, inclusiv în Statele Unite. Activele sale internaţionale reprezintă aproximativ 0,5% din producţia globală de petrol.