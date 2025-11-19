Dennis Man spune că România a avut o evoluţie modestă în grupa de calificare la CM: Trebuie să ne concentrăm şi să o scoatem la capăt în martie

Jucătorul Dennis Man a declarat, marţi seară, că naţionala României a avut o evoluţie modestă în meciurile din grupa H de calificare la Cupa Mondială. El a mai spus că tricolorii trebuie să se concentreze acum pe barajul din martie, transmite News.ro.

”Important este că am câştoigat. Am început prost, dar ne-am revenit. Puteam face mai bine în această grupă. Calificarea cred că s-a pierdut cu Bosnia în tur. Este un moment greu. Trebuie să ne concentrăm în martie. Prestaţia României a fost modestă în această grupă. Trebuie să o scoatem la capăt în martie.”, a declarat Man la Digisport.

Dennis Man a fost căpitanul României la meciul cu San Marino.

Naţionala României a câştigat ultimul meci disputat în acest an, scor 7-1, cu San Marino, în preliminariile CM-2026. Tricolorii încheie grupa H pe locul 3 şi vor fi nevoiţi să treacă de baraj pentru a ajunge în America

Tricolorii au încheiat grupa pe poziţia a treia, după Austria, calificată direct la Mondial, şi Bosnia-Herţegovina, care va merge la baraj.

România mai are însă o şansă de calificare la Cupa Mondială, prin intermediul play-off-ului programat în martie 2026. Joi, 20 noiembrie, va avea loc tragerea la sorţi în urma căreia vom afla adversarul din prima urnă pe care îl vom întâlni, în deplasare, în 26 martie 2026. De asemenea, vom cunoaşte şi celelalte două naţionale pe care tricolorii le vor putea întâlni în finala pentru Mondial, din 31 martie, în funcţie de cine merge mai departe.