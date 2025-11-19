Trafic oprit între Brașov și Predeal / O cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov anunță că este oprit traficul auto între Brașov și Predeal, după ce o cisternă încărcată cu substanțe periculoase s-a răsturnat în urma unui accident.

„Cu toate că ambele autovehicule sunt în afara carosabilului, exista posibilitatea de scurgeri așa că traficul este deviat în acest moment pe rute alternative. Menționăm ca în zonă plouă în acest moment”, precizează drumarii.