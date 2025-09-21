Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Circulaţia rutieră pe DN 1E este închisă, până duminică seară, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul rutier pe DN 1E, în judeţul Braşov, este închis până la ora 19:00, între kilometrii 15 (Poiana Braşov) şi 21 (Râşnov), în vederea desfăşurării competiţiei automobilistice Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

Potrivit site-ului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, în acest weekend se desfăşoară, în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, etapa a şaptea – Râşnov Braşov Challenge. În weekendul 4-5 octombrie este programată etapa a opta – Poiana Braşov.