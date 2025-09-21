Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă

G4Media.ro
Circulaţia pe DN 1E, închisă între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea…

Sursa foto: fras.ro

Circulaţia rutieră pe DN 1E este închisă, până duminică seară, între Poiana Braşov şi Râşnov, pentru desfăşurarea unei etape a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, transmite News.ro.

Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că traficul rutier pe DN 1E, în judeţul Braşov, este închis până la ora 19:00, între kilometrii 15 (Poiana Braşov) şi 21 (Râşnov), în vederea desfăşurării competiţiei automobilistice Campionatului Naţional de Viteză în Coastă.

Potrivit site-ului Federaţiei Române de Automobilism Sportiv, în acest weekend se desfăşoară, în cadrul Campionatului Naţional de Viteză în Coastă, etapa a şaptea – Râşnov Braşov Challenge. În weekendul 4-5 octombrie este programată etapa a opta – Poiana Braşov.

