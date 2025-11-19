Cinci turiști străini au murit în Chile, în timpul unei furtuni / Viscolul a lovit rezervaţia naturală Torres del Paine din Patagonia
Doi mexicani, doi germani şi un britanic au murit când un viscol a lovit rezervaţia naturală Torres del Paine din Patagonia, cea mai vizitată atracţie turistică din Chile, au anunţat marţi autorităţile, transmite AFP, transmite News.ro.
Vizitatorii au fost surprinşi luni în timp ce explorau parcul renumit pentru vârfurile sale de granit, gheţarii şi fauna sălbatică, situat la aproximativ 2.800 de kilometri sud de capitala Chile, Santiago.
Iniţial raportând doi morţi şi şapte dispăruţi, oficialul guvernului regional Jose Antonio Ruiz a actualizat bilanţul la cinci morţi. Patru persoane au fost salvate în viaţă, dar Ruiz nu a specificat naţionalitatea sau starea lor de sănătate.
Soldaţii şi poliţiştii s-au alăturat eforturilor de căutare în parcul desemnat rezervaţie a biosferei de către UNESCO în 1978.
În 2024, peste 367.000 de turişti au vizitat rezervaţia şi traseele sale de drumeţii, potrivit ultimelor cifre disponibile de la organismul naţional forestier Conaf.
Prognoza meteo pentru Torres del Paine a anunţat lapoviţă şi vânt puternic, ceea ce diminuează vizibilitatea pentru drumeţii care ar putea să se abată de la traseele dedicate ale parcului, a declarat pentru AFP Juan Carlos Andrades, de la unitatea de intervenţie în caz de urgenţă Senapred.
Preşedintele chilian Gabriel Boric, într-un mesaj pe X, a transmis condoleanţe familiilor celor cinci persoane care au murit în ceea ce el a descris ca fiind o ”tragedie”.
