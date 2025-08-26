G4Media.ro
O furtună de praf masivă loveşte oraşul Phoenix din Arizona, provocând pagube,…

Foto: Twitter/ Országos Meteorológiai Szolgálat

O furtună de praf masivă loveşte oraşul Phoenix din Arizona, provocând pagube, întârzieri ale zborurilor şi pene de electricitate

O furtună de praf şi nisip impresionantă a lovit luni oraşul Phoenix, în statul american Arizona. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „haboobs” („vânt puternic” în arabă), este o formă de furtună de praf intensă, destul de frecventă în zonele deşertice precum Arizona, în special în timpul sezonului musonic. Aceste fenomene sunt, de asemenea, frecvente în Asia de Vest şi în deşertul Sahara. Ele pot ridica „valuri” de nisip de câteva mii de metri înălţime, reducând considerabil vizibilitatea şi făcând imposibilă conducerea maşinilor şi a avioanelor, transmite News.ro.

Norul de praf uriaş, cunoscut în meteorologie sub numele de haboob, a înghiţit luni seara părţi din zona metropolitană Phoenix, reducând vizibilitatea la aproape zero, relatează CNN. Furtuna de praf a fost urmată rapid de furtuni violente care au devastat oraşul, lăsând în urmă copaci doborâţi, pagube cauzate de vânt şi întreruperi de curent pe scară largă. La aeroportul Phoenix Sky Harbor, un pod de legătură a fost distrus de rafale de vânt de peste 110 km/h.

Serviciul Naţional de Meteorologie din Phoenix a emis avertismente atât pentru furtuna de praf, cât şi pentru vântul violent, pe măsură ce sistemul avansa în comitatul Maricopa, luni seara. Serviciul meteorologic a avertizat şoferii cu privire la vizibilitatea redusă şi a îndemnat oamenii să „oprească maşinile şi să rămână în viaţă”.

Departamentul Transporturilor din Arizona a repetat avertismentul, spunând că vizibilitatea era semnificativ redusă pe autostrăzile I-10 şi I-17 din cauza furtunii de praf şi a inundaţiilor de pe şosele, îndemnând şoferii să circule cu prudenţă.
 

După trecerea furtunilor, peste 60.000 de clienţi din Arizona au rămas fără energie electrică, majoritatea întreruperilor fiind concentrate în comitatul Maricopa, potrivit PowerOutage.us.

Timp de aproximativ o oră, aeroportul Internaţional Phoenix Sky Harbor a fost închis, împiedicând orice avion să decoleze sau să aterizeze, deoarece norul de praf părea gata să înghită întreaga instalaţie. Aeroportul înregistra întârzieri de până la 30 de minute luni seara târziu, în timp ce echipele evaluau eventualele daune, a declarat purtătorul de cuvânt al aeroportului, Gregory E. Roybal.

În Gilbert, Arizona – la aproximativ 35 km sud-est de Phoenix – semafoarele nu funcţionează şi „sunt copaci căzuţi în tot oraşul”, a declarat poliţia, îndemnând locuitorii să evite deplasările din cauza condiţiilor periculoase.

Furtunile de praf nu sunt o noutate în sezonul musonic din Arizona, dar această furtună a fost mai puternică decât de obicei, notează CNN.

Haboob-ul din Phoenix vine după o furtună de praf care a avut loc în weekend în Nevada şi a lovit Burning Man, un festival anual de artă din Black Rock City. Sâmbătă, când participanţii au început să sosească în acest loc izolat din deşert, vântul puternic al furtunii a ridicat un nor de praf, blocând drumurile de acces şi determinând vânzătorii să se grăbească să-şi asigure corturile.

Musonul din sud-vest nu s-a terminat încă, la fel şi canicula, de peste 37 °C. Phoenix a înregistrat luni puţin sub 6 litri pe metru pătrat de precipitaţii în urma acestor furtuni, iar zona are şanse să fie afectată de furtuni şi marţi şi miercuri, înainte ca ameninţarea să se diminueze în a doua jumătate a săptămânii. Căldura va creşte pe parcursul săptămânii, dar aerul uscat va limita posibilitatea apariţiei furtunilor la sfârşitul săptămânii.

