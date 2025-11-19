Un proiect de lege care obligă primarii, miniștrii, parlamentarii și șefii de consilii județene să-și publice CV-ul, tergiversa de Parlament

Un proiect de lege care obligă demnitarii și aleșii locali să-și publice CV-urile pe paginile oficiale ale instituțiilor și prevede amenzi pentru cei care nu respectă obligația a fost respins de Senat și este tergiversat de Camera Deputaților.

Proiectul, inițiat de Gigel Știrbu (PNL), vizează persoanele care ocupă funcții de demnitate publică: miniștrii, parlamentarii, primarii, consilierii locali şi județeni.

Scopul legii este asigurarea transparenței şi accesului public la informațiile privind calificările, experiența şi parcursul profesional al demnitarilor.

Proiectul arată că toți demnitarii statului român sunt obligați să-şi publice CV-ul complet şi actualizat pe site-ul oficial al instituției la care activează, în termen de 30 de zile de la punerea în funcție.

Nerespectarea obligației de publicare sau actualizare a CV-ului în termen de 30 de zile de la intrarea în funcție sau de la orice modificare semnificativă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 10.000 lei, mai arată proiectul.

Inițiativa a fost respinsă de Senat la vot, iar din luna mai e plimbată între diverse comisii.

Proiectul a primit raport favorabil de la Comisia pentru administraţie publică și aviz pozitiv de la Comisia juridică și Comisia de comunicații, dar și un aviz negativ de la Comisia pentru drepturile omului.

În septembrie, proiectul a fost trimis pentru raport suplimentar la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, iar termenul pentru depunerea raportului, 14 octombrie, a fost deja depășit.

Reamintim că standardele de transparență în administrația publică au scăzut după ce Curtea Constituțională a decis că demnitarii nu mai sunt obligați să își publice declarațiile de avere.