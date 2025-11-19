86% din jucăriile pentru copii vândute pe platforme online sunt periculoase, arată un nou studiu

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Toy Industries for Europe a publicat un nou studiu privind siguranța jucăriilor vândute pe piețe online precum AliExpress, Temu, Amazon… În 96% din cazuri, jucăriile vândute de terți neeuropeni nu sunt conforme cu cerințele europene. 86% dintre acestea sunt chiar periculoase, potrivit BFM TV.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În decursul unui an, situația s-a înrăutățit. În fiecare an, lobby-ul industriei jucăriilor din Europa, Toy Industries of Europe (TIE), realizează un studiu privind siguranța jucăriilor pentru copii vândute pe internet de către terți neeuropeni. Iar anul acesta, constatarea este fără echivoc: aceste jucării sunt și mai puțin sigure decât anul trecut.

Au fost cumpărate 70 de jucării de la vânzători terți neeuropeni pe 7 piețe online. Dintre acestea, 96% au fost declarate neconforme cu cerințele de siguranță europene. Iar 86% sunt chiar periculoase, prezentând riscuri grave pentru siguranța și sănătatea copiilor.

JUCĂRII VÂNDUTE PE SHEIN, TEMU…

Un procent deosebit de alarmant, cu atât mai mult cu cât este și mai mare decât anul trecut. În cadrul ediției anterioare a acestui studiu, din octombrie 2024, 86% din cele 100 de jucării analizate erau neconforme, iar 80% erau periculoase.

TIE, care a publicat studiul său în colaborare cu Federația Franceză a Industriilor de Jucării și Produse pentru Copii (FFJP), este alarmată de faptul că unele dintre jucăriile identificate și notificate ca fiind periculoase în 2024 sunt încă disponibile la vânzare. Uneori, la aceiași vânzători terți.

Cine sunt acești vânzători terți? Este dificil să îi identificăm pe toți. Concret, sunt companii din afara Europei care își comercializează produsele fără marcă pe piețe deschise tuturor. În acest caz, jucăriile testate au fost vândute pe AliExpress, Amazon Marketplace, CDiscount, Fruugo, Joom, Shein și Temu.

PERICOL DE SUFOCARE

Ce se reproșează acestor jucării? Testele concluzionează că există pericole imediate pentru siguranța și sănătatea copiilor. În special, de exemplu, prezența unor elemente mici care pot fi înghițite sau inhalate, expunând copiii la un pericol de sufocare. Sau accesul direct la bateriile tip pastilă, inclusiv bateriile tip pastilă cu litiu, care expun copiii la pericole grave de leziuni interne.

TIE este îngrijorată de această ignorare a normelor de siguranță ale Uniunii Europene și de faptul că aceste jucării sunt comercializate atât de ușor.

„Aceste rezultate demonstrează încă o dată că normele UE, care sunt cele mai stricte din lume în materie de siguranță a jucăriilor, pot fi ușor ignorate și eludate atunci când vânzătorii terți au sediul în afara UE”, potrivit comunicatului TIE.

Federația industriilor de jucării trage astfel un semnal de alarmă. Și solicită punerea în aplicare a unor măsuri de reglementare pentru ca platformele online să devină responsabile din punct de vedere juridic.