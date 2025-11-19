Percheziţii şi cercetări pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor, în Mureş / Şi în judeţele Bacău şi Satu Mare au loc percheziţii la persoane bănuite că ar fi procurat şi distribuit online materiale pornografice cu minori

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii şi cercetări în Mureş pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor de 15 ani. Şi în judeţele Bacău şi Satu Mare au loc percheziţii la persoane bănuite că ar fi procurat şi distribuit online materiale pornografice cu minori, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Târgu Mureş, au pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară în judeţul Mureş, într-un dosar de pornografie infantilă, viol asupra unui minor şi şantaj.

Din probele administrate a reieşit că, în lunile august şi septembrie 2025, o persoană ar fi determinat o victimă minoră de 15 să întreţină cu aceasta relaţii sexuale şi ar fi făcut filmări cu telefonul mobil.

Ulterior, la refuzul victimei de a continua relaţia, persoana respectivă ar fi ameninţat-o cu distribuirea în mediul online a imaginilor cu conţinut sexual explicit.

suspectul a fost dus la sediul DIICTOT Târgu Mureş pentru audieri.

Şi în judeţul Bacău au avut loc opt percheziţii în două dosar de pornografie infantilă, anchetatorii stabilind că între anii 2021 şi 2023, opt persoane ar fi procurat, deţinut şi distribuit, prin intermediul unor conturi create pe reţele de socializare, materiale pornografice cu minori.

Audierile se desfăşoară la sediul DIICOT Bacău, iar acţiunile sunt realizate cu sprijinul jandarmilor Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bacău şi al Grupării de Jandarmi Mobilă Bacău.

De asemenea, mai multe persoane din Satu Mare sunt acuzate că în perioada iunie–octombrie 2025 ar fi procurat, deţinut şi distribuit online, în cadrul unei reţele de tip „peer 2 peer” fişiere conţinând materiale pornografice cu minori, iar în 2022, alte persoane ar fi distribuit pe o reţea de socializare videoclipuri cu conţinut similar.

Astfel, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Satu Mare, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Biroul Teritorial Satu Mare, au făcut trei percheziţii în judeţ, în două dosare penale pentru pornografie infantilă.

Potrivit anchetatorilor, probele administrate în primul dosar au relevat că în intervalul iunie –octombrie 2025, mai multe persoane ar fi procurat, deţinut şi distribuit online, în cadrul unei reţele de tip „peer 2 peer” fişiere conţinând materiale pornografice cu minori. Astfel, în perioada menţionată au fost distribuite peste 740 de fişiere de tip imagine, înfăţişând minori în ipostaze sexuale explicite.

Cercetările efectuate în cea de-a doua cauză au arătat că, pe parcursul anului 2022, mai multe persoane cercetate ar fi procurat, deţinut şi distribuit, pe o reţea de socializare, videoclipuri conţinând materiale pornografice cu minori.

În aceste cazuri, audierile se desfăşoară la sediul DIICOT Satu Mare.

Recent, organizaţia ”Salvaţi Copiii” avertiza căabuzul şi exploatarea sexuală a copiilor ating „niveluri critice” în România. Potrivit asociaţiei, în primele zece luni ale acestui an s-au primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024, iar 84% din materialele de abuz sexual raportate au fost create, ca rezultat al ameninţărilor, şantajului sau manipulării emoţionale, chiar de către copii.

Potrivit „Salvaţi Copiii”, în 2024, Autoritatea pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie a înregistrat 20.216 cazuri de abuz, neglijare şi exploatare a copiilor, dintre care 1.931 au fost cazuri de abuz şi exploatare sexuală.

„Aceste cifre alarmante reprezintă însă doar vârful iceberg-ului, multe situaţii rămânând neraportate din cauza stigmatului, a fricii sau a toleranţei societăţii româneşti faţă de acest fenomen”, avertizau specialiştii organizaţiei.

Cel mai recent caz dat publicităţii s-a petrecut la Galaţi, unde un bărbat este acuzat că i-ar fi violat pe cei doi copii ai concubinei sale, un bebeluş de trei luni şi o fetiţă de un an şi şapte luni, scenele fiind filmate chiar de mama micuţilor şi postate pe TikTok, care a sesizat autorităţile.