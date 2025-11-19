Pedepse grele cu închisoarea pronunţate în procesul tentativei de lovitură de stat împotriva preşedintelui brazilian Lula da Silva

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Curtea Supremă din Brazilia a condamnat marţi la peste 20 de ani de închisoare trei ofiţeri militari şi un poliţist găsiţi vinovaţi că au plănuit asasinarea preşedintelui Luiz Inacio Lula da Silva în 2022, în cadrul unei tentative de lovitură de stat în favoarea predecesorului său, Jair Bolsonaro, a consemnat agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Sentinţa a fost pronunţată într-o nouă etapă a procesului în care fostul preşedinte de extremă dreapta (2019-2022) a primit o pedeapsă de 27 de ani de închisoare în septembrie. Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost considerat de judecători liderul unei „organizaţii criminale” care a conspirat pentru a rămâne la putere printr-un „regim autoritar”, în pofida înfrângerii sale electorale în faţa actualului preşedinte Lula da Silva, în octombrie 2022.

Potrivit procuraturii, tentativa de lovitură de stat a eşuat din lipsă de sprijin din partea unor oficiali militari de rang înalt.

Pe lângă fostul preşedinte, 14 dintre foştii săi colaboratori apropiaţi au fost deja condamnaţi în diferite etape ale procesului din ultimele luni.

În faza care s-a încheiat marţi, nouă militari şi un ofiţer de poliţie erau acuzaţi de participarea la pregătirea şi implementarea operaţională a loviturii de stat. Patru dintre aceştia au primit cele mai dure pedepse pentru implicarea lor într-un complot de triplu asasinat, sub numele de cod „Pumnalul verde-galben” (culorile Braziliei), avându-i ca ţinte pe Lula, vicepreşedintele său Geraldo Alckmin şi judecătorul Curţii Supreme Alexandre de Moraes, care prezidează acum procesul.

Locotenent-colonelul Helio Ferreira Lima a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, iar colegii săi Rodrigo Bezerra de Azevedo şi Rafael Martins de Oliveira, împreună cu ofiţerul de poliţie Wladimir Matos Soares la 21 de ani.

Cinci ofiţeri militari acuzaţi că au făcut presiuni asupra generalilor pentru a sprijini lovitura de stat au fost condamnaţi la pedepse cuprinse între un an şi 11 luni şi 17 ani. Generalul în retragere Estevam Theophilo a fost achitat din lipsă de probe.

Cei condamnaţi pot face apel şi nu vor începe deocamdată executarea pedepselor.

Este şi cazul lui Jair Bolsonaro. Primul său apel a fost respins în unanimitate de cei patru judecători ai Primei camere a Curţii Supreme, decizie menţinută vinerea trecută.