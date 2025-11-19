PNL a retras proiectul de modificare a legii 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, după un protest al mai multor ONG-uri / În noua variantă a actului normativ se introducea categoria „informații cu caracter special”, care urmau să fie exceptate de la comunicarea publică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

15 organizații neguvernamentale au trimis o scrisoare deschisă conducerii PNL, în care au cerut retragerea unei propuneri de modificare a legii 544/2001, care, în opinia lor, ar oferi conducătorilor instituțiilor publice puteri arbitrare de a decide ce informații au „caracter special”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În urma protestului, inițiatorul și cosemnatarii proiectului de modificare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public au decis retragerea acestuia.

Prezentăm mai jos scrisoarea trimisă conducerii PNL de organizațiile guvernamentale.

„Recent, un grup de parlamentari PNL a depus o propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, înregistrată la Senat cu nr. B591/2025

Inițiatorii acest act normativ sunt: Ciobotaru Dragoş-Fănică – deputat PNL; Cozma Adrian-Felician – deputat PNL; Mocanu Adrian – deputat PNL; Pandea Ciprian – deputat PNL; Scarlat George – deputat PNL; Sighiartău Robert-Ionatan – deputat PNL; Ţiplea Dumitru – deputat PNL.

Prin această propunere legislativă, inițiatorii urmăresc, în esență, introducerea unei categorii de informații cu caracter special, care ar urma să fie exceptate de la comunicarea publică.

Ne adresăm dumneavoastră, prin această scrisoare deschisă, pentru a vă solicita un punct de vedere public cu privire la asumarea politică a unor teze anti-democratice, incluse în nota de fundamentare a propunerii legislative.

Dincolo de conținutul propriu-zis al proiectului de lege, Expunerea de motive trădează dispreț profund față de cetățeni și nesocotește caracterul fundamental al dreptului la informare.

Astfel, inițiatorii, parlamentari PNL, afirmă că este nevoie de intervenția legislativă pentru a proteja instituțiile publice de cetățeni (!) care, cu rea-credință, ar folosi instrumentul accesului la informații de interes public pentru a șicana instituțiile (!!) sau pentru a utiliza informațiile primite în interes personal. În mod cinic, inițiatorii consideră că aceste informații aparțin instituțiilor, pentru că au fost obținute prin munca salariaților.

Pare că PNL a uitat că, într-o democrație, statul se află în slujba cetățenilor, și nu invers. Cetățenii plătesc taxe, din care sunt susținute toate costurile instituțiilor publice, inclusiv salariile angajaților. Deci orice muncă a instituțiilor se face primordial în beneficiul cetățenilor. Orice informație rezultată din activitatea instituțiilor este de interes public.

De altfel, acesta este și sensul Art. 31 alin. (1) din Constituție, care spune „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”. Doctrina juridică și interpretarea instanțelor au consacrat interpretarea naturală că orice informație deținută de un actor public este de interes public, ca regulă generală, și orice excepție trebuie justificată și însoțită de măsuri de prevenire a abuzurilor.

În ceea ce privește conținutul proiectului, modificarea legislativă ar oferi conducătorilor instituțiilor publice puteri arbitrare de a decide ce informații au caracter special, deci ar fi ferite de scrutinul cetățenilor.

Pe fond, așa cum am arătat în opinia transmisă Parlamentului, propunerea este inutilă și generează un paralelism legislativ, pentru că mecanismul de protecție a informațiilor sensibile la nivelul instituției este deja reglementat prin Legea nr.182/2002 privind protecția informațiilor clasificate.

Propunerea legislativă a PNL este foarte probabil neconstituțională, este cu siguranță imorală, și vine și ca o jignire la adresa cetățenilor. Cu trufie, parlamentari ai PNL se plasează deasupra corpului cetățenesc, privesc alegătorii cu dispreț și îi consideră inamici naturali ai instituțiilor publice, adică ai statului.

Vă invităm, stimate domnule președinte, să transmiteți, atât colegilor dumneavoastră, cât și public, angajamentul Partidului Național Liberal față de valorile democratice și drepturile fundamentale”, se arată în scrisoarea ONG-urilor.

ONG-urile semnatare ale scrisorii deschise sunt:

Centrul pentru Inovare Publică

CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică

Centrul pentru Jurnalism Independent

ApTI – Asociația pentru Tehnologie și Internet

Asociatia “Átlátszó Erdély Egyesület”

Expert Forum

APADOR-CH

Asociația CIVICA

Asociația Rădăuțiul Civic

Centrul FILIA

Centrul pentru Democrație și Bună Guvernare (Politică la Minut)

Centrul de Resurse Juridice

Asociația MozaiQ LGBT

ActiveWatch

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile