Bolojan: În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor. Unii pot să facă reduceri de personal, să lucreze la sporuri sau să ia alte măsuri

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru stirileprotv.ro, că în pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să reducă cu 10% anvelopa de salarii pe anul viitor. Premierul a explicat că acest lucru nu înseamnă reducerea salariilor, ci fiecare minister poate să ia măsuri precum reduceri de personal, să lucreze la sporuri sau să ia alte măsuri.

„În pachetul de reformă în administrație s-a prevăzut această anvelopă de recomandare, ca toate ministerele să aibă în vedere pe anul viitor o reducere a cheltuielilor față de anul acesta cu până la 10% din anvelopa salarială. Asta înseamnă că unii pot să facă reduceri de personal, dacă se constată, în urma analizei, că este personal excedentar – și în multe locuri avem această situație. Alții pot să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de genul acesta, care să țină cheltuielile de salarii la un nivel rezonabil”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că în acest fel doar într-un an se fac economii de aproximativ 700 de milioane de lei, „ceea ce este o sumă destul de importantă doar în câteva luni”.

Întrebat despre declarația ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, de marți, că nu acceptă scăderi salariale în armată și despre faptul că liderul PSD, Sorin Grindeanu, a spus că, dacă armata va fi exceptată, atunci va cere ca și alte ministere să fie exceptate, premierul Ilie Bolojan a declarat:

„Aș putea să fac două observații. Prima, în aceste zile se vor închide discuțiile și pe pachetul pe administrație. Asta pentru că el trebuie adoptat înainte de buget. Dacă nu este adoptat înainte de buget, practic, bugetul nu va fi stabilit într-o manieră serioasă. Vom face ce am mai făcut în acești ani, o să plecăm cu niște date, gândiți-vă că am plecat cu 7%, anul acesta la început, am ajuns la jumătate anului la 7,7 și vom ajunge la final la 8,4.

Nu mai putem continua acest lucru. De aceea, toate legile care stabilesc un buget pe baze sănătoase, care controlează cheltuielile, care fac o disciplină bugetară, trebuie adoptate înainte, pe de o parte. Iar pe de altă parte, e greu să te apuci să faci excepții și toți cei care suntem într-o funcție publică, toate ministerele, într-o formă sau alta, trebuie să fie parte la acest efort. Dar nu trebuie să taie din salarii, subliniez, ci trebuie să își gestioneze cheltuielile de personal, să nu mai angajeze, să se uite la sporuri, să-și reorganizeze activitățile mai bine. (…)

Aceste lucruri țin de fiecare ministru și fiecare având ținta de buget care i se dă trebuie să o urmărească. Dar, asta nu înseamnă că cuiva din minister i se taie din salarii.”