Operaţiunea „Calul Troian” – 76 de percheziţii la o grupare acuzată de…

Sursa Foto: PresaSM

Operaţiunea „Calul Troian” – 76 de percheziţii la o grupare acuzată de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de droguri / Peste 30 de persoane sunt vizate / Suspecţii, implicaţi în atacuri violente petrecute în locuri publice

Articole19 Noi 0 comentarii

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut 76 de percheziţii în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în Bucureşti, la o gruparea acuzată de comiterea mai multor infracţiuni, printre care proxenetism, trafic de persoane, trafic de droguri, trafic de minori, spălare de bani şi şantaj.

Peste 30 de persoane sunt suspectate că au constituit această grupare în municipiul Constanţa, unde au exploatat sexual mai multe victime, inclusiv minore, dar şi că au fost implicaţi în atacuri violente petrecute în locuri publice, transmite News.ro.

Poliţiştii şi procurorii au făcut 76 de percheziţii domiciliare în judeţele Constanţa şi Tulcea, dar şi în municipiul Bucureşti, în cadrul operaţiunii ”Calul Troian”, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de risc şi de mare risc, punerea la dispoziţie a unei locuinţe pentru consum de droguri, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, spălare de bani, şantaj, camătă, influenţarea declaraţiilor, instigare la mărturie mincinoasă, mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului.

”Din probatoriul administrat a reieşit faptul că, în municipiul Constanţa, s-ar fi constituit, pe criterii teritoriale (cartier), o grupare de criminalitate organizată (având peste 30 de membri) în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale din exploatarea sexuală a mai multor victime, inclusiv minore. Ulterior, pe fondul unei evoluţii numerice dar şi financiare, membrii grupării ar fi comis şi alte infracţiuni, respectiv cămătărie, şantaj, dar şi spălarea banilor, în vederea ascunderii originii ilicite a sumelor obţinute din activitatea infracţională”, au transmis anchetatorii.

Ei au precizat că această grupare s-ar fi ocupat şi cu procurarea şi vânzarea de substanţe interzise.

”Membrii grupului ar fi participat la comiterea unor infracţiuni violente, adesea petrecute în locuri publice”, a mai precizat sursa citată.

Audierile vor avea loc la sediul DIICOT Constanţa.

Tags: , ,
