Zeci de răniţi în SUA, în urma unei explozii la cea mai mare fabrică de cărbune de cocs din America a US Steel, la Clairton Coke Works, în Pennsylvania / Persoane prinse sub dărâmături

”Câteva zeci” de persoane au fost rănite luni, într-o explozie într-o fabrică de cocs aparţinând US Steel, situată la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh, în Pennsylvania, anunţă oficiali locali, iar persoane au fost prinse sub dărâmături, potrivit presei americane, relatează AFP, citată de News.ro.

Guvernatorul statului Pennsylvania, Josh Shapiro, evocă pe X ”o explozie care a avut loc în această (luni) dimineaţa” la fabrica Clairton Coke Works, care aparţine US Steel, la aproximativ 25 de kilometri de Pittsburgh.

”Există o operaţiune de căutare şi salvare în curs, zeci de răniţi, iar potrivit poliţiei cel puţin trei persoane au fost date dispărute”, scrie pe X senatorul din Pennsylvania John Fetterman, care spune că s-a dus la faţa locului.

Primarul oraşului, Richard Lattanzi, contactat de CBS News, vobeşte despre mai mulţi răniţi, ”poate grav”.

Înregistrări video postate pe reţele de socializare, pe care AFP scrie că nu le-a autentificat, surprind pompieri care luptă împotriva unui incendiu în faţa unei clădiri industriale spintecate, din care iese o coloană de fum alb.

Mai multe publicaţii scriu că persoane se aflau în continuare sub dărâmăturile provocate de explozie.

Fabrica, sitiuată pe malul râului Monongahela, este ce ami mare fanrică de cărbune de cocs din Statele Unite.

US Steel, contactată de AFP, nu a reacţionat imediat.