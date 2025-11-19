G4Media.ro
Pilotul de Formula 1 Charles Leclerc își lansează propriul brand, CL16

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

Fashion19 Noi 0 comentarii

Pilotul monegasc de Formula 1 Charles Leclerc lansează propria sa marcă, CL16, cu o colecție în ediție limitată de douăsprezece piese inspirate direct din anii 1990, scrie Fashion Network.

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

Charles Leclerc este pilot al Scuderia Ferrari din 2019 și a ajuns în centrul atenției datorită serialului Netflix „Drive to Survive”. Acum, el prezintă o colecție pe site-ul său omonim, descrisă ca combinând „sensibilitatea europeană rafinată” cu „eleganța casual”.

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

Prețul unui tricou cu mâneci scurte, negru sau alb, brodat cu semnătura „Leclerc” este de 70 de euro, al unui tricou cu mâneci lungi este de 85 de euro, iar al unui hanorac din bumbac cu gradient roșu este de 133 de euro. De asemenea, este disponibil hanoracul „Signature”, confecționat dintr-un amestec de lână, alpaca și fibre sintetice, la prețul de 182 de euro.

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

„Am vrut să creez ceva cu o notă personală, pentru oamenii care m-au susținut de la început”, spune Charles Leclerc. „CL16 oferă piese care reflectă propriul meu simț al stilului: atemporal, discret și făcut să dureze. Este vorba despre crearea unui produs autentic, realizat cu atenție și menit să fie purtat.”

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

Pentru această primă colecție CL16, Charles Leclerc este imaginea campaniei alături de partenera sa, influencerul italian Alexandra Saint Mleux, și chiar și de câinele lor, Léo. Lansarea urmează debutului din luna mai al capsulei „Leclerc x Ferrari”, creată în colaborare cu directorul artistic al Ferrari, Rocco Iannone.

Sursa foto: Instagram.com / charles_leclerc

