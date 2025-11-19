G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în poligonul Ghencea /…

Parada 1 decembrie, ziua nationala
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în poligonul Ghencea / Avertisment al Ministerului Apărării: Parte a tehnicii va tranzita zona / Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate

Articole19 Noi 0 comentarii

Ministerul Apărării anunţă, miercuri, că militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea , iar parte a tehnicii va tranzita zona. ”Aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate”, transmite ministerul, în încercarea de a linişti eventualele temeri ale populaţiei, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Începând de azi şi până pe 1 Decembrie vor avea loc mai multe repetiţii pentru paradă în poligonul Ghencea, iar parte a tehnicii va tranzita zona”, anunţă, miercuri, Ministerul Apărării.

Instituţia precizează că aceste deplasări de tehnică sunt activităţi planificate, desfăşurate în condiţii de siguranţă, şi pot genera temporar zgomot sau trafic îngreunat în perimetrul adiacent poligonului.

”Mulţumim pentru înţelegere şi vă aşteptăm alături de noi de Ziua Naţională”, a mai transmis instituţia.

Luni, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, se va desfăşura Parada militară organizată cu ocazia Zilei Naţionale a României, în Piaţa Arcului de Triumf, din Bucureşti.

La paradă vor defila, alături de militari ai Armatei României, şi militari străini din cadrul forţelor aliate dislocate în ţara noastră.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

VIDEO Coreea de Nord glorifică regimul și armele nucleare la 80 de ani de la înființarea partidului de guvernământ: paradă militară cu racheta balistică intercontinentală Hwasong-20

Articole11 Oct 2025
0 comentarii

Paradă militară ”gigantică” organizată în Coreea de Nord pentru consolidarea alianţei cu China şi Rusia

Articole9 Oct 2025
0 comentarii

Ministerul Apărării anunţă deplasări de tehnică militară: 2400 de militari francezi care vor participa la exerciţiul DACIAN FALL 2025 vor intra în ţară, până în data de 30 septembrie, pe la punctele de frontieră din Giurgiu şi Vama Veche

Articole27 Sep 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.