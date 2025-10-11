VIDEO Coreea de Nord glorifică regimul și armele nucleare la 80 de ani de la înființarea partidului de guvernământ: paradă militară cu racheta balistică intercontinentală Hwasong-20

Coreea de Nord a organizat, vineri seară, o paradă militară la Phenian, în prezenţa unor demnitari străini, pentru a sărbători 80 de ani de la înfiinţarea Partidului Muncitorilor, aflat la putere, a relatat, sâmbătă, mass-media de stat, citată de AFP, transmite News.ro.

„O mare paradă militară pentru celebrarea celei de-a 80-a aniversări a fondării Partidului Muncitorilor din Coreea a avut loc pe piaţa Kim Il Sung pe 10 octombrie”, a informat agenţia oficială de presă KCNA.

Printre armele expuse în cadrul acestei parade s-au numărat rachete balistice intercontinentale (ICBM) şi vehicule de lansare a dronelor, potrivit agenţiei.

Prim-ministrul chinez Li Qiang şi fostul preşedinte rus Dmitri Medvedev au asistat la parada prezidată de liderul nord-coreean Kim Jong-un.

Kim Jong-un a participat la rândul său, pe 3 septembrie, alături de preşedinţii chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin, la o paradă militară gigantică organizată la Beijing pentru a celebra victoria împotriva Japoniei şi sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial, acum 80 de ani.

Rusia şi Coreea de Nord şi-au strâns legăturile de la începutul războiului din Ucraina, unde Phenianul a trimis mii de soldaţi să lupte alături de forţele ruse. China rămâne, în schimb, principalul aliat al Coreei de Nord, sancţionată de Naţiunile Unite pentru programul său nuclear şi de rachete balistice.