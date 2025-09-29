G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său de a…

sursa foto: Jung Yeon-je / AFP

Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său de a fi o putere nucleară, a declarat un ministru la ONU

Articole29 Sep • 51 vizualizări 0 comentarii

Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său la dreptul său de a fi o putere nucleară, a afirmat luni ministrul adjunct de externe nord-coreean într-un discurs rar adresat Adunării Generale a ONU, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

În timp ce Phenianul şi-a declarat în 2022 „ireversibil”statutul de putere nucleară şi chiar l-a înscris în Constituţia sa anul următor, „impunerea „denuclearizării” Coreei de Nord „este echivalentă cu a-i cere să renunţe la suveranitatea şi dreptul său de a exista”, a menţionat Kim Son Gyong. 

„Nu vom renunţa niciodată la energia nucleară care este legea noastră naţională, politica noastră naţională şi puterea noastră suverană, precum şi dreptul nostru de a exista”, a insistat el. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna trecută că este gata să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea renunţă la ideea de a priva Coreea de Nord de arme nucleare, potrivit presei oficiale a Phenianului. 

Coreea de Nord a efectuat şase teste nucleare între 2006 şi 2017 şi de atunci a continuat să-şi dezvolte arsenalul în pofida sancţiunilor internaţionale severe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Moneda naţională iraniană, rialul, se depreciază la cel mai scăzut nivel istoric faţă de dolar, după restabilirea sancţiunilor ONU

Articole28 Sep • 1.646 vizualizări
0 comentarii

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov: Orice agresiune împotriva ţării noastre va fi întâmpinată cu un răspuns ferm

Articole27 Sep • 836 vizualizări
0 comentarii

Oana Ţoiu, întâlnire cu preşedintele Adunării Generale a ONU, Annalena Baerbock: Discuțiile au evidențiat preocupările comune în fața provocărilor globale actuale

Articole27 Sep • 1.130 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.