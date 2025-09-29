Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său de a fi o putere nucleară, a declarat un ministru la ONU

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Coreea de Nord nu va renunţa niciodată la dreptul său la dreptul său de a fi o putere nucleară, a afirmat luni ministrul adjunct de externe nord-coreean într-un discurs rar adresat Adunării Generale a ONU, relatează AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În timp ce Phenianul şi-a declarat în 2022 „ireversibil”statutul de putere nucleară şi chiar l-a înscris în Constituţia sa anul următor, „impunerea „denuclearizării” Coreei de Nord „este echivalentă cu a-i cere să renunţe la suveranitatea şi dreptul său de a exista”, a menţionat Kim Son Gyong.

„Nu vom renunţa niciodată la energia nucleară care este legea noastră naţională, politica noastră naţională şi puterea noastră suverană, precum şi dreptul nostru de a exista”, a insistat el. Liderul nord-coreean Kim Jong Un a declarat săptămâna trecută că este gata să reia contactul cu Statele Unite dacă acestea renunţă la ideea de a priva Coreea de Nord de arme nucleare, potrivit presei oficiale a Phenianului.

Coreea de Nord a efectuat şase teste nucleare între 2006 şi 2017 şi de atunci a continuat să-şi dezvolte arsenalul în pofida sancţiunilor internaţionale severe.