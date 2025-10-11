Adolescent de 17 ani ucis într-un accident cu o autospecială de poliție la Giurgiu

Un adolescent de 17 ani a murit, în noaptea de vineri spre sâmbătă, după un accident produs pe o stradă din municipiul Giurgiu. El intrat cu motocicleta pe care o conducea în coliziune cu o autospecială de poliţie, aflată în misiune, dar care nu a oprit la ”Stop”. Poliţistul aflat pe locul din dreapta a fost rănit, transmite News.ro.

IPJ Giurgiu anunţă, sâmbătă, că o autospecială de poliţie şi o motocicletă condusă de un tânăr de 17 ani au fost implicate într-un accident rutier pe strada Tudor Vianu din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu.

”Autospeciala de poliţie, având în funcţiune semnalele acustice şi luminoase, pe strada Tudor Vianu, din municipiul Giurgiu, la intersecţia cu bulevardul Ion I.C.Brătianu, nu ar fi respectat semnificaţia indicatorului «stop», fiind acroşată în partea laterală dreapta de către o motocicletă, condusă de către un tânăr, de 17 ani. În urma producerii evenimentului rutier, a rezultat rănirea pasagerului autospecialei de poliţie, cât şi a conducătorului motocicletei, care au fost transportaţi la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale”, a traqnsmis IPJ Giurgiu.

În ciuda efectuării manevrelor de resuscitare de către cadrele medicale, a fost declarat decesul motociclistului.

”Precizăm faptul că poliţiştii se deplasau la o intervenţie, fiind solicitaţi să acorde sprijin unei alte patrule aflată la o sesizare de violenţă fizică. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a mai transmis sursacitată.

De asemenea, conducerea Poliţiei Judeţene Giurgiu a dispus efectuarea unor verificări, prin Compartimentul Control Intern.