Ibrahimovic, despre antrenorul Chivu: „Îi doresc să nu câștige”

Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, echipa cu care a castigat Champions League din postura de jucator.
Cristian Chivu / Sursa foto: Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia

Sportz11 Oct 0 comentarii

Zlatan Ibrahimovic a fost coechipier cu Cristi Chivu în două perioade: la Ajax și Inter Milano, iar provocat de Gazzetta dello Sport suedezul a vorbit atât despre jucătorul Chivu, cât și despre antrenorul Chivu.

Ajuns la 44 de ani, Zlatan a agățat în cele din urmă ghetele-n cui, iar acum este consilier la AC Milan al patronului american Gerry Cardinale.

Într-un interviu pentru sursa citată, Ibrahimovic și-a adus aminte de perioada în care a fost coechipier cu Cristi Chivu: la Ajax Amsterdam și la Inter Milano.

„Îl cunosc pe Chivu din perioada în care jucam amândoi la Ajax. Aveam o echipă talentată, iar el era cel mai matur.

Era un campion și o persoană avansată din punct de vedere al gândirii. Este însă prea devreme să îl judecăm ca antrenor. Îi urez baftă, dar sper să nu câștige”, a precizat, sincer, Zlatan.

Este lesne de înțeles de ce suedezul i-a „urat” lui Chivu să nu câștige: el reprezintă pe AC Milan, iar fostul internațional român este antrenorul marii rivale Inter.

Ibra a scos în evidență inteligența, echilibrul și spiritul de lider din perioada Ajax, dar a ținut să reamintească zâmbind că „rivalitatea rămâne rivalitate”.

Ibrahimovic și Chivu (44 de ani) au fost colegi la Ajax în perioada 2001 – 2003, iar mai apoi la Inter între 2007 și 2009.

După șase etape disputate în Serie A, sezonul 2025-2026, Interul pregătit de Cristi Chivu se găsește pe locul 4, cu 12 puncte. Liderul Napoli are 15, în timp ce Milan, marea rivală, are 13.

