Novak Djokovic, pe terenul de tenis. Sârbul, dezamăgit după o înfrângere surprinzătoare.
Novak Djokovic / Sursa foto: Patrick HAMILTON / AFP / Profimedia

Novak Djokovic, înfrângere neașteptată la Shanghai împotriva unui jucător din afara TOP 200 ATP

11 Oct

Novak Djokovic (37 de ani) a suferit una dintre cele mai surprinzătoare înfrângeri din carieră, multiplul campion de Grand Slam fiind învins în semifinalele Mastersului de la Shanghai de Valentin Vacherot, ocupant al locului 204 în ierarhia ATP.

Mare favorit înainte de semifinala de sâmbătă, Nole a avut reale probleme cu serviciul, el cedând în total trei game-uri în care s-a aflat la lansare (două în primul set, unul în a doua manșă).

Nici de de la retur (unde este considerat unul dintre cei mai buni din istoria tenisului) Novak nu a putut face diferența: a reușit un singur break, iar acela în chiar primul game al duelului.

Victoria surprinzătoare a lui Vacherot a venit după o oră și 40 de minute, scor 6-3, 6-4.

Djokerul a comis cinci duble greșeli, a avut doar cinci lovituri câștigătoare și a comis șase erori neforțate.

De cealaltă parte, monegascul Valentin Vacherot a avut 13 lovituri câștigătoare și 7 erori neforțate.

Valentin a intrat în istoria tenisului odată cu victoria contra lui Nole: a devenit jucătorul cu cel mai slab clasament care ajunge într-o finală de turneu Masters (ATP 1000).


Pentru Valentin acesta este cel mai important rezultat de până acum al carierei: duminică va juca prima finală Masters (ATP 1000) din carieră la Shanghai.

În ultimul act al competiției, pentru jucătorul în vârstă de 26 de ani va urma un duel cu învingătorul partidei dintre Daniil Medvedev și Arthur Rinderknech.

Arthur este verișorul lui Vancherot.

