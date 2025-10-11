G4Media.ro
Ionuț Răzvan primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o colecție matură,…

Sursa foto: Colaj G4Media

Ionuț Răzvan primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o colecție matură, cu siluete arhitecturale și contraste între forță și rafinament

Fashion11 Oct

Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Ionuț Răzvan a fost, fără îndoială, unul dintre cele mai memorabile momente ale ediției Romanian Fashion Week București. Designerul a livrat o viziune intensă, cinematografică, în care corpul devine terenul unei lupte între forță și fragilitate, iar hainele, instrumente de introspecție. Este o colecție care nu urmărește frumusețea convențională, ci mai degrabă adevărul emoțional, acolo unde esteticul se contopește cu tulburătorul.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Defilarea s-a deschis cu siluete severe, dar senzuale: rochii din satin sidefat, cu umeri sculptați și decolteuri adânci, purtate cu fețe acoperite de voaluri translucide, amintind de o mască ritualică. Această alegere vizuală a introdus imediat tema vulnerabilității ascunse, o feminitate protejată, dar nu supusă.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Cromatic, colecția oscilează între tonuri reci de alb, gri perlat, bej natural și accente discrete de roșu sângeriu, construind un univers vizual al rafinamentului tensionat. Texturile alternează între rigid și moale, între materialul tehnic și cel senzual, într-o compoziție care evidențiază atenția designerului la echilibru și contrast.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Stilistic, Ionuț Răzvan își definește clar direcția: o estetică deconstructivă și intelectuală, care explorează limitele corpului și ale identității. Siluetele sunt arhitecturale, dar nu rigide, umeri accentuați, talie definită, falduri care se desfășoară în mișcare. În același timp, detalii precum decupajele controlate, suprapunerile de materiale și texturile satinate juxtapuse lânii brute conferă profunzime vizuală și o notă de tensiune creativă.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Un element recurent este jocul cu masculinul și femininul, abordat nu dintr-o perspectivă provocatoare, ci conceptuală. Cămășile clasice, reinterpretate cu tăieturi asimetrice sau cu mâneci prelungite, se alătură rochiilor structurale sau pantalonilor cu pliseuri fluide. Designerul creează o conversație între construcție și libertate, între disciplină și vulnerabilitate, exact acolo unde moda devine expresie a conștiinței de sine.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Pe final, colecția evoluează spre o zonă mai viscerală: ținute din stofe moi și tricotaje lungi, cu texturi de blană sintetică și decupaje neregulate, evocând o estetică ușor distopică, dar plină de poezie. Este o metamorfoză vizuală, în care femeia devine un personaj între vis și realitate captivă, dar puternică.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Deși colecția impresionează prin coerență și identitate vizuală, anumite momente de styling pot părea excesiv de conceptuale. Masca transparentă, deși estetic fascinantă, riscă să devină un element prea dominant, care distrage atenția de la croi și de la execuția detaliilor.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

În plus, unele piese voluminoase din lână și țesături grele ar putea fi echilibrate cu elemente mai fluide, pentru a da colecției un ritm mai dinamic. O doză mai mare de contraste de tempo vizual, între drama couture și minimalismul senzual ar amplifica impactul emoțional și ar face tranzițiile mai fluide.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Totodată, Ionuț Răzvan ar putea valorifica mai intens latura narativă a show-ului, transformând-o într-o poveste completă: de la personaj la catharsis. Vizual, direcția este clară; ceea ce lipsește ușor este o ancoră simbolică ce ar lega începutul de final într-un arc coerent.

ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media
ionut razvan romanian fashion week ss 26
Sursa foto: Arhiva G4Media

Cu această colecție, Ionuț Răzvan demonstrează o maturitate estetică impresionantă pentru scena românească. SS26 este o explorare a corpului ca simbol și a modei ca introspecție. Este o colecție care se mișcă între senzualitate și disciplină, între control și emoție, oferind publicului o experiență vizuală intensă, dar rafinată.

