VIDEO Deputatul Nicolae Păun, jigniri grosolane la adresa unui diplomat străin și a comunității LGBT: Mă p..ș pe invitația ambasadorului Franței / Mor în minutul unu dacă vreun copil sau nepot devine bulangiu, homosexual

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nicolae Păun, deputat al minorității roma, a folosit expresii jignitoare la adresa ambasadorului Franței în România și la adresa minorității LGBT. Într-un podcast difuzat pe rețelele sociale, Nicolae Păun a spus că a primit o invitație de la ambasador pentru o discuție despre poziția sa legată de minoritățile sexuale, dar ”am rupt invitația și am zis că mă p..ș pe invitația lui”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Eu doar pentru faptul că am zis că nu sunt de acord cu LGBT în comunitățile de romi a luat foc biroul permanent al Camerei Deputaților, și în special useriștii (…) Eu am primit invitația de la Ambasada Franței, dacă ați mai auzit așa ceva (…) Pentru faptul că eu nu sunt de acord cu asemenea măsuri mă sună, îmi trimite invitație specială ambasadorul Franței să vin și să dau socoteală despre aceste măsuri LGBT-iste. Am luat și eu invitația și am rupt-o și am zis că mă p..ș pe invitația lui. N-am ce să caut eu la ambasadorul Franței, nu mă interesează pe mine”, a spus deputatul Păun.

El a avut un limbaj jignitor și față de minoritățile sexuale.

”Eu spun bă, nu sunt de acord cu măsurile pe care le luați voi, băi, eu nu pot să votez ce vreți. Păi așa, aiurea, fără creier și nu sunt de acord ca nepoții mei sau copiii mei să învețe la școală sau să devină bulangii și să devină homosexuali? Nu sunt de acord. Dacă, ferească Dumnezeu, prin absurd, este vreunul dintre ei eu nu trebuie să știu, că mor în minutul unu”, a spus Nicolae Păun.

În urmă cu o săptămână, Nicolae Păun a anunțat pe pagina sa de Facebook faptul că nu va mai vota la indicațiile conducerii Grupului Pentru Minoritățile Naționale (GPMN), denunțând lipsa de consultare și ignorarea problemelor specifice ale comunității rome.

El i-a acuzat pe liderii GPMN (Varujan Pambuccian, Ovidiu Victor Ganț și Silviu Vexler) că deciziile importante sunt luate într-un cerc restrâns, fără consultarea deputaților minorităților naționale, care sunt transformați în „roboți” de vot.

Tot în septembrie, Nicolae Păun, deputat din partea minorităţii rome, a fost reclamat de un PNG la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) după ce a susţinut, într-o postare pe social media, că organizaţii neguvernamentale „otrăvesc tineri romi” pe care îi „încurajează spre păcat, spre Satana”, Păun susţinând că nimeni nu îl „poate obliga să stea la masă” cu minorităţile sexuale.

Reprezentanţii asociaţiei MozaiQ, care au depus reclamaţia la CNCD, consideră că susţinerile parlamentarului sunt „revoltătoare” şi incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale.

MozaiQ consideră discursul acestuia drept unul „de ură la adresa persoanelor homosexuale, folosind stereotipuri, stigmatizare şi mesaje instigatoare la ură”.

„Funcţia pe care domnul Păun o ocupă presupune respectarea şi promovarea drepturilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor. Din această perspectivă, declaraţiile sale sunt incompatibile cu mandatul de preşedinte al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi contravin principiilor democratice şi standardelor internaţionale privind drepturile omului, la care România este parte. Promovarea homofobiei nu face decât să slăbească coeziunea socială şi să pună în pericol siguranţa şi demnitatea unor oameni deja vulnerabili. Mai mult, domnul Păun nu face nişte declaraţii individuale faţă de o singură persoană, ci împotriva unui grup întreg de cetăţeni (respectiv persoanele LGBTI), fapt care se înscrie în sfera discriminării, aşa cum a fost ea stabilită de OUG 137/2000”, se arată într-un comunicat dat publicităţii de asociaţia MozaiQ.

Reprezentanţii comunităţii LGBTI sunt de părere că „este paradoxal şi profund ipocrit să invoci numele lui Iisus pentru a justifica ura şi divizarea” , amintind că învăţătura lui Iisus a fost una a iubirii şi compasiunii, nu a excluderii.