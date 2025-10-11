G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trenurile de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord, suspendate în perioada…

Tren în Gara de la Aeroportul Otopeni.
Tren în stația de la Aeroportul Otopeni / Sursa foto: Adrian Ilincescu / G4Media.ro

Trenurile de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord, suspendate în perioada 14 – 17 octombrie între orele 9 -14

Articole11 Oct • 106 vizualizări 0 comentarii

Circulaţia trenurilor va fi temporar suspendată pe relaţia Bucureşti Nord – Pajura – Mogoşoaia – Aeroport Henri Coandă în perioada 14 – 17 octombrie 2025, intervalul orar 09:00 – 14:00, pentru desfăşurarea unor lucrări de mentenanţă, informează Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA printr-un comunicat citat de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit sursei citate, reluarea circulaţiei să va face zilnic, la ora 14:00, după finalizarea lucrărilor planificate.

În perioada menţionată, personalul de specialitate al Sucursalei Regionale CF Bucureşti va executa lucrări de întreţinere tehnică şi revizii bianuale la electromecanismele de macaz şi schimbătoarele de cale, conform reglementărilor feroviare, pe linia de cale ferată Bucureşti Nord – Aeroport Internaţional Henri Coandă (T1).

Pe durata intervenţiilor, Societatea de Transport Bucureşti STB S.A. va asigura transportul alternativ al pasagerilor prin reluarea liniei expres 780, care va funcţiona în perioada 14 – 17 octombrie 2025, în intervalul 08:30 – 15:00, cu plecări la 30 de minute de la terminalele „Gara Basarab” şi „Aeroport Henri Coandă”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.