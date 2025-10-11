Forțele Armate ale Ucrainei: militarul român Adrian Iurca, declarat dispărut în misiune pe frontul din Donbas / Alți 2 militari români au fost uciși în luptă în Ucraina

Corpul al Treilea al Forțelor Armate ale Ucrainei (fosta Brigadă a Treia de Asalt) a confirmat într-un răspuns oficial pentru G4Media.ro că militarul voluntar român Adrian-Viorel Iurca este declarat dispărut în acțiune pe front.

”Potrivit registrelor oficiale, domnul Iurca Adrian-Viorel s-a alăturat Brigăzii a Treia de Asalt în decembrie 2024. În prezent, este declarat dispărut în acțiune.

În conformitate cu procedurile stabilite și cu respectarea confidențialității, nicio altă informație nu poate fi divulgată nimănui, în afară de membrii familiei sale apropiate”, a transmis biroul de presă al Corpului al Treilea de Armată către G4Media.ro.

Potrivit unor surse neoficiale, Adrian-Viorel Iurca are 31 de ani și este din Arad. Numele său de război este ”Blackfish”.

”Zilele acestea am vorbit cu mulți camarazi de-ai lui Adrian, în scopul de a investiga circumstanțele. Toți mi-au spus ca era un om extraordinar, cel mai bun camarad sau “frate de arme” cum se spune. Executa extrem de curajos misunile, chiar daca unele erau foarte dificile și riscante. El nu se gândea la pericole. Știa ca are o misiune pe care trebuie să o ducă la capăt. Ceea ce mulți oameni nu știu e faptul ca Adrian a oferit sprijin financiar multor cauze caritabile chiar și din puținul lui, uneori. S-a implicat de-a lungul timpului în multe acțiuni caritabile despre care știa doar familia lui. A donat bani pentru orfelinate. Deseori, pe front, avea grijă de animale, le iubea. Mi-a spus ca niciodată nu a fost importantă partea financiară pentru el, și ca el a venit în Ucraina pentru a ajuta țara asta aflată în dificultate. Nu cred ca exista cineva care l-a cunoscut și care poate să spună ceva negativ despre el”, a declarat Alex Craiu, free-lancer român din Ucraina și prieten cu Adrian Iurca, pentru G4Media.ro.

VEZI aici un interviu Veridica realizat de Alex Craiu cu Adrian Iurca, Blackfish.

Potrivit site-ului oficial, Copul al Treilea de Armată este fosta Brigadă a Treia de Asalt condusă de colonelul Andriy Biletsky, fondator și primul comanndat al Regimentului Azov, o unitate de voluntari ucraineni. Formațiunea a luptat la Mariupol, Herson, iar acume este desfășurată pe frontul din Harkov și Lugansk.

De la începutul războiului la scară largă din Ucraina, alți doi militari voluntari români și-au pierdut viața pe front. Este vorba de Rudolf Wittmann, 27 de ani, din Arad, ucis pe frontul din Ucraina în octombrie 2023, la vârsta de 27 de ani și Ștefan Dănuț-Cristian Grecu, membru al Grupului român de luptă Getica.