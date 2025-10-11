Victor Alistar, purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți, a picat examenul pentru un post de magistrat asistent la CCR / Alistar a avut constant poziţii împotriva presupuselor abuzuri DNA

Victor Alistar, actualul purtătorul de cuvânt al Înaltei Curți de Casație și Justiție conduse de judecătoarea Lia Savonea, a picat examenul pentru un post de magistrat asistent la CCR desfășurat în aprilie – iunie acest an, potrivit unor informații confirmate chiar de Victor Alistar.

”La proba scrisă am luat o notă foarte bună. În rest, nu fac alte comentarii. Îmi desfășor activitatea la ÎCCJ”, a declarat Victor Alistar pentru G4Media.ro, lăsând să se înțeleagă că a picat din cauza notei la interviu.

În aprilie-iunie acest an, CCR a scos la concurs mai multe posturi de magistrat-asistent.

În ianuarie 2024, fostul membru CSM din partea societăţii civile, Victor Alistar, a devenit consilier al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, judecătoarea Corina Corbu.

Alistar este şi avocat şi vicepreşedinte al Transparency International România. În 2017, el a fost numit de Senatul condus de Călin Popescu Tăriceanu în CSM-ul din care a făcut parte şi judecătoarea Lia Savonea. Alături de celălalt membru din partea societăţii civile, Romeo Chelaru, Victor Alistar a sprijinit majoritatea anti-reformistă din Consiliu conturată în jurul judecătoarei Savonea, care pretindea că se luptă cu abuzurile din justiţie.

Într-un interviu din noiembrie 2021 pentru Aleph News, Victor Alistar susţinea fosta Secţie Specială de investigare a magistraţilor. „E o eroare desființarea SIIJ, e o marotă. Dacă în Justiție se petrec abuzuri, trebuie să existe remedii. SIIJ este singura structură independentă politic”, declara Alistar.

În 2018, la Antena 3, Alistar pretindea că nu DNA trebuia să se ocupe de dosarul angajărilor fictive al lui Liviu Dragnea şi explica faptul că un prag la abuzul în servicu stabilit la un salariu minim pe economie nu l-ar fi scăpat de puşcărie pe fostul lider PSD.

Potrivit ultimei declaraţii de avere, din 2024, Victor Alistar a încasat de la CSM peste 473.000 de lei reprezentând indemnizaţii şi diurnă de detaşare (în condiţiile în care locuieşte în Ciolpani, lângă Bucureşti). Adică venituri de la CSM de peste 39.000 de lei pe lună (aproape 8.000 de euro pe lună). A mai declarat venituri de peste 134.000 de lei de la SNSPA, de peste 75.000 de lei de la Transparency International România și peste 15.000 de lei de la ÎCCJ.

Potrivit declaraţiei de interese, Asociația Română pentru Transparență, unde Victor Alistar este vicepreședinte, are în derulare două proiecte cu fonduri europene.

E vorba de „servicii de consultanță” în valoare de 472.000 de lei cu Ministerul Dezvoltării, contract semnat în 2021, şi un contract de finanțare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă (AM POCA) în valoare de 2,4 milioane de lei.