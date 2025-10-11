G4Media.ro
Tadej Pogacar / Sursa foto: Stefano Cavasino / AFP / Profimedia
VIDEO Tadej Pogacar rescrie istoria ciclismului: A cincea victorie consecutivă în Giro di Lombardia

Sportz11 Oct

Tadej Pogacar a rescris istoria ciclismului, rutierul celor de la UAE Team Emirates impunându-se pentru a cincea oară la rând, un record, în Giro di Lombardia. Cursa italiană este una dintre cele cinci „Monumente” (curse de o zi) ale sezonului.

Legendarul Fausto Coppi s-a impus tot în cinci rânduri în Giro di Lombardia, dar victoriile sale nu au fost consecutive precum cele ale lui Pogacar.

Podiumul a fost completat de Remco Evenepoel (Quick-Step – locul 2) și de Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team – al treilea).

Într-un sezon 2025 fantastic, Tadej Pogacar a câștigat alte două „Monumente”: Turul Flandrei și Liege – Bastogne – Liege.

De asemenea, slovenul a fost al treilea în Milano-San Remo și al doilea în Paris-Roubaix. Este însă primul ciclist din istorie care se clasează pe podium în toate cele cinci Monumente în același sezon.

Renumita cursă italiană se mai numește și „Clasică a Frunzelor Moarte”, fiind cursa care încheie sezonul de clasice în Europa. A fost ediția cu numărul 119.

Într-o perioadă în care „Monumentele” se câștigă tot mai greu, constanța lui Pogacar la cursa din Lombardia îl plasează într-o categorie istorică rară, alături de marile nume ale ciclismului italian.

În vârstă de 27 de ani, Tadej a cucerit până acum în carieră 10 „Monumente”.

În 2025, Pogacar s-a mai impus printre altele în Turul Franței (al patrulea titlu), a cucerit medalia de aur la Campionatele Mondiale pe șosea și a ieșit învingător la Strade Bianche.

