Mara Popa primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o viziune sculpturală între feminitate, volum și forță vizuală
Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Mara Popa a fost una dintre cele mai articulate demonstrații de design conceptual de la Romanian Fashion Week București. Designerul explorează o direcție coerentă și rafinată, bazată pe construcții sculpturale, texturi dense și simboluri recurente, în special motivul fluturelui, transpus într-o manieră structurală, ca un semn al metamorfozei și al libertății controlate.
Tonul general este grafic, sobru și impunător, iar paleta cromatică restrânsă, dominată de alb și negru, servește perfect intenției de a evidenția forma și textura, nu decorul. Mara Popa demonstrează un simț al proporției și al compoziției care trădează o maturitate estetică rar întâlnită la un designer tânăr: siluetele voluminoase, aproape arhitecturale, sunt temperate de o eleganță a mișcării, iar liniile puternice sunt contrabalansate de detalii subtile, pliseuri, aplicații tridimensionale și decupaje controlate.
Colecția pare să investigheze tensiunea dintre protecție și fragilitate, între suprafața dură și interiorul sensibil. Piesele-cheie, rochii-cocon din lână neagră, sacouri cu umeri rotunjiți și rochii albe ornate cu reliefuri de fluturi transformă corpul într-un spațiu simbolic. În spatele fiecărui look se simte intenția clară de a pune în dialog feminitatea și puterea, fără a sacrifica eleganța.
Un alt element definitoriu este echilibrul dintre dramatismul teatral și purtabilitatea contemporană. Deși piesele au o alură sculpturală, ele nu par gândite doar pentru podium, proporțiile sunt inteligente, iar execuția tehnică este curată și coerentă. Mara Popa reușește să ofere o viziune care nu epatează, ci impune respect prin rigoare și consecvență.
În privința stylingului, alegerea dresurilor negre, pantofilor ascuțiți și a coafurilor severe completează perfect estetica autoritară a colecției. Fiecare apariție transmite o disciplină vizuală care amintește de influențe couture, reinterpretate într-un registru contemporan.
Pentru a-și rafina discursul estetic, Mara Popa ar putea lucra mai mult pe variația ritmică a volumelor și pe contrastul materialelor, unele lookuri, deși impresionante, riscă să se omogenizeze prin densitatea formelor. Introducerea unor texturi mai fluide sau a unor inserții de culoare subtilă ar putea aduce o respirație vizuală care să accentueze și mai mult conceptul de metamorfoză.
Colecția Mara Popa SS26 confirmă apariția unei voci clare în noul val al designului românesc: matură, disciplinată, cu o estetică minimalistă și sculpturală. Designerul propune o viziune coerentă despre feminitate, una în care fragilitatea devine formă de putere, iar detaliul couture se transformă în declarație de intenție.
